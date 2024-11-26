Автобус столкнулся с тепловозом в Алматы: пострадали 6 пассажиров (видео)

Видео с места ДТП с участием автобуса и тепловоза в Алматы опубликовано в социальных сетях. Аварию прокомментировали в пресс-службе департамента полиции города, передает NUR.KZ.

Видео опубликовано в Telegram-канале Мой Алматы. В посте под видео отмечается, что столкнулись автобус с поездом по улице Ауэзова, не доезжая Гоголя.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы, данное дорожно-транспортное происшествие имело место сегодня в 11:40 в Алмалинском районе.

"Автобус 88-го маршрута, принадлежащего частному перевозчику, следуя по улице Ауэзова в северном направлении, севернее улицы Гоголя, допустил столкновение с тепловозом, что следовал по железнодорожным путям на запад.

В результате ДТП, предварительно, пострадали 6 пассажиров общественного транспорта. Им оказана медицинская помощь", - отмечается в сообщении.

Другие обстоятельства аварии устанавливаются.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Ранее в Сети появилось видео очевидцев ДТП в Алатауском районе Алматы, где грузовик врезался в автобус. Публикацию прокомментировали в полиции.

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А в конце лета в Алматы произошла очередная авария с автобусом, который на скорости въехал в ехавший по дороге внедорожник. В результате пострадал человек.

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