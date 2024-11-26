Автобус столкнулся с тепловозом в Алматы: пострадали 6 пассажиров (видео)
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Видео с места ДТП с участием автобуса и тепловоза в Алматы опубликовано в социальных сетях. Аварию прокомментировали в пресс-службе департамента полиции города, передает NUR.KZ.
Видео опубликовано в Telegram-канале Мой Алматы. В посте под видео отмечается, что столкнулись автобус с поездом по улице Ауэзова, не доезжая Гоголя.
Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы, данное дорожно-транспортное происшествие имело место сегодня в 11:40 в Алмалинском районе.
"Автобус 88-го маршрута, принадлежащего частному перевозчику, следуя по улице Ауэзова в северном направлении, севернее улицы Гоголя, допустил столкновение с тепловозом, что следовал по железнодорожным путям на запад.
В результате ДТП, предварительно, пострадали 6 пассажиров общественного транспорта. Им оказана медицинская помощь", - отмечается в сообщении.
Другие обстоятельства аварии устанавливаются.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Ранее в Сети появилось видео очевидцев ДТП в Алатауском районе Алматы, где грузовик врезался в автобус. Публикацию прокомментировали в полиции.
В Жетысуском районе Алматы водитель автобуса выехал на обочину дороги и допустил наезд на остановочный комплекс. Жертв и пострадавших нет.
А в конце лета в Алматы произошла очередная авария с автобусом, который на скорости въехал в ехавший по дороге внедорожник. В результате пострадал человек.
На севере Казахстана вблизи разъезда Сарысу произошло столкновение тепловоза и локомотива, в результате которого пострадали рабочие.
Также в Алматинской области поезд столкнулся с грузовой машиной.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2192498-avtobus-stolknulsya-s-teplovozom-v-almaty-postradali-6-passazhirov/