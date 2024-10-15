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Тепловоз и локомотив столкнулись на севере Казахстана, есть пострадавшие

Опубликовано:

Столкновение тепловоза и локомотива
Столкновение тепловоза и локомотива: t.me/PR_KTZh

5 октября вблизи разъезда Сарысу произошло столкновение тепловоза и локомотива, в результате которого пострадали рабочие, передает NUR.KZ со ссылкой на КТЖ.

Как сообщается в Telegram-канале АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы", происшествие случилось сегодня в 10:10.

Отмечается, что пути, локомотив и тепловоз - частные.

"В результате произошло опрокидывание пяти порожних полувагонов и тепловоза. Частные локомотивные бригады получили травмы средней степени тяжести.

Происшествие не повлияло на движение других поездов и работу магистральной сети", - сообщает пресс-служба АО НК "Қазақстан темір жолы".

Напомним, 9 октября на станции Сурган был допущен сход электровоза и вагонов грузового поезда. Никто не пострадал, были подняты восстановительные поезда. Для расследования причин происшествия на место направили комиссию.

В конце сентября в Сети появилось видео ДТП, на котором поезд столкнулся с грузовой машиной в Алматинской области. Поезд снес грузовую машину в сторону поселка Елтай, в результате ДТП никто не пострадал. Водитель грузовика был привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Ранее в июне в Туркестанской области на сложном участке перегона произошел сход грузовых вагонов. Видео с места происшествия появилось в Сети, на нем видно, что от некоторых вагонов шел дым. Для ликвидации ЧП были направлены специалисты из Шымкента.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2174717-teplovoz-i-lokomotiv-stolknulis-na-severe-kazahstana-est-postradavshie/

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