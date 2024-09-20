Поезд снес грузовик на переезде в Алматинской области (видео)

В Сети появилось видео дорожно-транспортного происшествия, на котором поезд столкнулся с грузовой машиной в Алматинской области. Аварию прокомментировали в областном ДП, передает NUR.KZ.

На опубликованных кадрах показаны последствия столкновения транспортных средств.

"Поезд снес грузовую машину в сторону поселка Елтай, о пострадавших не сообщается", — говорится в подписи к видео.

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области, инцидент произошел на железнодорожном переезде в селе Жармухамбет Карасайского района: грузовой автомобиль Iveco столкнулся с поездом.

"Жертв и пострадавших нет. Автомашине причинены механические повреждения", — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе ДП региона добавили, что водитель грузовика был привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Ранее 18-летний парень погиб в ДТП в Алматинской области. По информации МЧС, водитель легкового автомобиля 2006 года рождения не справился с управлением и врезался в дерево. От полученных травм он погиб на месте.

Помимо этого, несколько дней назад на 25 км автодороги Алматы - Усть-Каменогорск произошла авария, в результате которой погиб один человек. По факту ДТП полицейскими возбуждено уголовное дело.