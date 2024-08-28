Автобус въехал во внедорожник в Алматы: пострадал человек (видео)
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В Алматы произошла очередная авария с автобусом, который на скорости въехал в ехавший по дороге внедорожник. В результате пострадал человек, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП города.
Соответствующее видео появилось в Instagram-профиле "Дороги Алматы". На кадрах с видеорегистратора автобус въезжает в автомобиль.
Корреспонденту NUR.KZ в департаменте полиции Алматы рассказали, что ДТП произошло на днях утром в Турксибском районе.
"На пересечении улиц Жумабаева и Кассина столкнулись автобус, выехавший на перекресток на запрещающий сигнал светофора, и автомашина марки Mitsubishi. В результате столкновения пострадал пассажир внедорожника. Он был госпитализирован. К расследованию факта аварии приступили сотрудники Управления полиции Турксибского района", - говорится в ответе.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2154621-avtobus-vehal-v-edushchiy-vnedorozhnik-v-almaty-postradal-chelovek-video/