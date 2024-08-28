Автобус въехал во внедорожник в Алматы: пострадал человек (видео)

В Алматы произошла очередная авария с автобусом, который на скорости въехал в ехавший по дороге внедорожник. В результате пострадал человек, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Соответствующее видео появилось в Instagram-профиле "Дороги Алматы". На кадрах с видеорегистратора автобус въезжает в автомобиль.

Корреспонденту NUR.KZ в департаменте полиции Алматы рассказали, что ДТП произошло на днях утром в Турксибском районе.

"На пересечении улиц Жумабаева и Кассина столкнулись автобус, выехавший на перекресток на запрещающий сигнал светофора, и автомашина марки Mitsubishi. В результате столкновения пострадал пассажир внедорожника. Он был госпитализирован. К расследованию факта аварии приступили сотрудники Управления полиции Турксибского района", - говорится в ответе.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные; вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения.