Грузовик, следуя задним ходом, врезался в автобус в Алматы (видео)

В Сети появилось видео очевидцев ДТП в Алатауском районе Алматы, где грузовик врезался в автобус. Публикацию прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Видео появилось в Telegram-канале Almaty Live. Авторы написали, что грузовик врезался в автобус в мкр-не Шанырак-2.

На видео очевидцев виден грузовик и автобус на проезжей части.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Алматы. Нам сообщили, что данное дорожно-транспортное происшествие имело место сегодня около 17:00 часов в Алатауском районе Алматы.

"Водитель грузовика, следуя задним ходом по улице Ушконыр в западном направлении, допустил столкновение с автобусом 45-го маршрута, что следовал по улице Жанкожа батыра на север. В результате данного ДТП никто не пострадал", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы

К расследованию факта аварии приступили сотрудники управления полиции Алатауского района.

Напомним, ранее в конце октября в Жетысуском районе Алматы водитель автобуса выехал на обочину дороги и допустил наезд на остановочный комплекс. Жертв и пострадавших нет, ведется расследование факта аварии.

В начале октября в Алматы произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и минивэна Mitsubishi Space Wagon, в котором погибла пассажирка минивэна. По факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы.

Ранее в сентябре на въезде в Каскелен в Алматинской области случилась серьезная авария – пассажирский автобус "вылетел" с моста и упал на автомобиль. В результате ДТП водитель автобуса с различными телесными повреждениями был госпитализирован в больницу. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.