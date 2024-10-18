Ребенка сбили возле школы в Астане (видео)

Возле средней школы №26 в Астане водитель авто совершил наезд на 14-летнего подростка. Пострадавший госпитализирован, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Астаны.

Видео с места ДТП опубликовано в Telegram-канале Astanovka98.

"Сбили ребенка на пешеходном переходе возле школы №26", - говорится в посте под видео.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Астаны, инцидент произошел в столице сегодня.

"18 октября в Астане водитель автомашины марки "Mitsubishi", следуя по улице Конституции, напротив средней школы № 26 допустил наезд на 14-летнего пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок был доставлен в больницу", - отмечается в комментарии полиции.

Автомобиль, сбивший ребенка, водворен на коммунальную стоянку. По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия.

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