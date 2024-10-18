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Ребенка сбили возле школы в Астане (видео)

Опубликовано:

Место ДТП
Сбили ребенка на пешеходном переходе в Астане. Кадр из видео: t.me/astanovka98

Возле средней школы №26 в Астане водитель авто совершил наезд на 14-летнего подростка. Пострадавший госпитализирован, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Астаны.

Видео с места ДТП опубликовано в Telegram-канале Astanovka98.

"Сбили ребенка на пешеходном переходе возле школы №26", - говорится в посте под видео.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Астаны, инцидент произошел в столице сегодня.

"18 октября в Астане водитель автомашины марки "Mitsubishi", следуя по улице Конституции, напротив средней школы № 26 допустил наезд на 14-летнего пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок был доставлен в больницу", - отмечается в комментарии полиции.

Автомобиль, сбивший ребенка, водворен на коммунальную стоянку. По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия.

В Актобе мать и ее 3-летнюю дочь сбили, в результате чего ребенок скончался.

В Астане женщина на Toyota сбила двух детей на пешеходном переходе. По словам очевидцев, женщина-водитель, виновница инцидента, предложила детям коробку конфет в качестве утешения, выражая свое сожаление о случившемся. По факту начата проверка.

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Мы также писали, что в Алматинской области насмерть сбили пятилетнего мальчика. По словам родных погибшего малыша, машина "летела" на огромной скорости.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2176053-rebenka-sbili-vozle-shkoly-v-astane/

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