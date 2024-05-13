"Она летела на скорости": 5-летнего ребенка сбили насмерть под Алматы

10 мая в селе Саймасай Алматинской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Женщина на автомобиле насмерть сбила 5-летнего мальчика, передает корреспондент NUR.KZ.

Подробности трагедии нашему корреспонденту рассказала тетя погибшего мальчика Зарина Камбарова.

"Это было в 16:12 часов дня. Он игрался возле дома на песке. Он никогда у нас один на улицу не выходил. Он вышел, а следом отец шел. Там были не минуты, а секунды – пока отец дошел, ребенка сбили. Он не играл на дороге, он был на обочине. И он машин боялся. Когда машину видел, он всегда убегал. Это все соседи подтвердят.

Машина не то, что проехала – она летела на скорости. Она прямо по нему проехала – по обочине, где он игрался. Она (водитель - прим.ред.) сбила его и даже не посмотрела, не остановилась, никакой помощи не оказала", – рассказывает Зарина.

По словам Зарины, скорую помощь вызвала прохожая.

"Два парня тоже ехали на машине. Они ее увидели, остановили, сказали ей, что она сбила ребенка. Она даже не вышла, не подошла. Пока "скорая" ехала, они сами ребенка посадили в машину и повезли в больницу. По дороге "скорая" их перехватила и забрала ребенка", – говорит тетя погибшего мальчика.

По ее словам, родственники погибшего мальчика обеспокоены, что автоледи может уйти от ответственности. Они также недовольны работой следствия.

"Следователь даже дорогу не перегородил. Свидетелей не выслушали. Они только мужчину какого-то нашли и только его послушали. А вчера эта женщина пришла к сестре домой, там свидетели были, и она начала им говорить о том, что соседи все обманывают, ничего такого не было.

Она начала говорить, что ребенок выбежал на дорогу. Но у нас есть свидетели. Она даже извинений не попросила, а напала на свидетелей со словами: "Что вы врете?" – сказала Зарина.

Также, по словам родственницы, автоледи проживает в том же селе и "часто ездит за рулем с телефоном в руках и "летает" на высокой скорости". По словам Зарины, женщина, находившаяся за рулем, работает учителем в школе.

В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области нашему корреспонденту подтвердили факт ДТП.

"Водитель Opel Astra допустила наезд на малолетнего мальчика, выбежавшего на проезжую часть дороги. Малолетний скончался в реанимационном отделении больницы, не приходя в сознание", – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что водитель автомашины водворена в ИВС. По факту дорожно-транспортного происшествия с назначением необходимых экспертиз зарегистрировано уголовное дело.