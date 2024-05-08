Двое детей погибли, 10 человек пострадали в дорожной аварии под Темиртау (видео)

В Карагандинской области, на трассе близ города Темиртау произошла смертельная авария, жертвами которой стали двое детей. Инцидент прокомментировали в полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

О трагедии на дороге сообщил в своем Instagram-блоге журналист Денис Денски.

По его словам, произошла она на трассе Алматы – Екатеринбург: на дорожной развязке близ пункта оплаты за Темиртау столкнулись "Тойота Камри" и "Шевроле Нексиа".

По информации журналиста, два несовершеннолетних пассажира "Шевроле Нексиа" скончались на месте, еще десять человек с обеих машин доставлены в больницу.

Случившееся прокомментировали в полиции. По их информации, ДТП произошло 7 мая в 17:56, также в полиции подтвердили данные о погибших.

"По факту возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование. Выясняются обстоятельства.

Департамент полиции еще раз призывает соблюдать правила дорожного движения и не нарушать скоростной режим", – сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.