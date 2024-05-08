Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Двое детей погибли, 10 человек пострадали в дорожной аварии под Темиртау (видео)

Опубликовано:

Авария в Карагандинской области
Авария в Карагандинской области. Кадр из видео: instagram.com/denski_blog

В Карагандинской области, на трассе близ города Темиртау произошла смертельная авария, жертвами которой стали двое детей. Инцидент прокомментировали в полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

О трагедии на дороге сообщил в своем Instagram-блоге журналист Денис Денски.

По его словам, произошла она на трассе Алматы – Екатеринбург: на дорожной развязке близ пункта оплаты за Темиртау столкнулись "Тойота Камри" и "Шевроле Нексиа".

По информации журналиста, два несовершеннолетних пассажира "Шевроле Нексиа" скончались на месте, еще десять человек с обеих машин доставлены в больницу.

Случившееся прокомментировали в полиции. По их информации, ДТП произошло 7 мая в 17:56, также в полиции подтвердили данные о погибших.

"По факту возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование. Выясняются обстоятельства.

Департамент полиции еще раз призывает соблюдать правила дорожного движения и не нарушать скоростной режим", – сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2097473-dvoe-detey-pogibli-i-10-chelovek-postradali-v-dorozhnoy-avarii-pod-temirtau-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.