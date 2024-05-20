Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Ребенок погиб после наезда мотоцикла в Атырауской области

Опубликовано:

Мотоцикл Ural
Мотоцикл. Иллюстративное фото: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

В Атырауской области в результате ДТП погиб ребенок - его сбили на мотоцикле. Подозреваемый в наезде - несовершеннолетний, передает издание "Ак Жайык".

Как пишет издание, трагический инцидент произошел в минувшие выходные в селе Бодене Индерского района.

В результате наезда погиб первоклассник 2016 года рождения - он получил серьезные травмы и умер по пути в больницу.

В департаменте полиции сообщили, что за рулем мотоцикла, сбившего ребенка, находился подросток 2008 года рождения

Отмечается, что ранее, в марте, на этого подростка уже был составлен административный протокол по статьям 612, 93 КоАП РК за управление мотоциклом без водительского удостоверения.

Полиция предупреждает, что в дальнейшем при выявлении подобных нарушений будет наложен штраф в размере 70 МРП (258 440 тенге) в соответствии со статьями КоАП РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2103326-rebenok-pogib-posle-naezda-motocikla-v-atyrauskoy-oblasti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.