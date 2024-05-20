Ребенок погиб после наезда мотоцикла в Атырауской области
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В Атырауской области в результате ДТП погиб ребенок - его сбили на мотоцикле. Подозреваемый в наезде - несовершеннолетний, передает издание "Ак Жайык".
Как пишет издание, трагический инцидент произошел в минувшие выходные в селе Бодене Индерского района.
В результате наезда погиб первоклассник 2016 года рождения - он получил серьезные травмы и умер по пути в больницу.
В департаменте полиции сообщили, что за рулем мотоцикла, сбившего ребенка, находился подросток 2008 года рождения
Отмечается, что ранее, в марте, на этого подростка уже был составлен административный протокол по статьям 612, 93 КоАП РК за управление мотоциклом без водительского удостоверения.
Полиция предупреждает, что в дальнейшем при выявлении подобных нарушений будет наложен штраф в размере 70 МРП (258 440 тенге) в соответствии со статьями КоАП РК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2103326-rebenok-pogib-posle-naezda-motocikla-v-atyrauskoy-oblasti/