Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Автобус насмерть сбил пешехода в Караганде

Опубликовано:

Мужчина поскользнулся на льду
Гололед. Иллюстративное фото: Aitor Diago/Getty Images

В Караганде в результате ДТП с автобусом погиб пешеход. В департаменте полиции области рассказали о 22 авариях в регионе за последние сутки, передает корреспондент NUR.KZ.

В связи с резким ухудшением погодных условий и нарушениями правил дорожного движения в Карагандинской области за последние сутки было зарегистрировано 22 ДТП. В одной из аварий погиб пешеход, еще два человека получили травмы.

Так, в Караганде 53-летний водитель автобуса из-за гололеда совершил наезд на 56-летнего пешехода. Пострадавший был срочно доставлен в больницу, где скончался.

Что касается случаев с травмами, они произошли в Шахтинске и Темиртау.

Напомним, что в пятницу в Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях выпал первый снег за сезон. А в субботу утром снегопад и гололед застал с утра жителей Астаны.

Неблагоприятные погодные условия стали причиной ДТП на столичных дорогах. По последним данным, произошло более 140 ДТП с пострадавшими. Также в городе приостановили движение пригородных маршрутов, а астанчанам настоятельно порекомендовали не выезжать пока за город.

Еще из-за закрытия автодороги Астана - Кокшетау, к поездам маршрута Астана - Кокшетау - Астана были добавлены 13 дополнительных вагонов. Людей эвакуировали.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2173627-avtobus-nasmert-sbil-peshehoda-v-karagande/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie