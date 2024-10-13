Автобус насмерть сбил пешехода в Караганде

В Караганде в результате ДТП с автобусом погиб пешеход. В департаменте полиции области рассказали о 22 авариях в регионе за последние сутки, передает корреспондент NUR.KZ.

В связи с резким ухудшением погодных условий и нарушениями правил дорожного движения в Карагандинской области за последние сутки было зарегистрировано 22 ДТП. В одной из аварий погиб пешеход, еще два человека получили травмы.

Так, в Караганде 53-летний водитель автобуса из-за гололеда совершил наезд на 56-летнего пешехода. Пострадавший был срочно доставлен в больницу, где скончался.

Что касается случаев с травмами, они произошли в Шахтинске и Темиртау.

Напомним, что в пятницу в Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях выпал первый снег за сезон. А в субботу утром снегопад и гололед застал с утра жителей Астаны.

Неблагоприятные погодные условия стали причиной ДТП на столичных дорогах. По последним данным, произошло более 140 ДТП с пострадавшими. Также в городе приостановили движение пригородных маршрутов, а астанчанам настоятельно порекомендовали не выезжать пока за город.

Еще из-за закрытия автодороги Астана - Кокшетау, к поездам маршрута Астана - Кокшетау - Астана были добавлены 13 дополнительных вагонов. Людей эвакуировали.