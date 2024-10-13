Более 140 ДТП произошло в Астане с выпадением снега и гололедом

Вчера в Астане выпал первый снег, из-за чего начался гололед. Неблагоприятные погодные условия стали причиной ДТП на дорогах. Есть пострадавшие, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

В пятницу в северные регионы нашей страны пришел первый снег. На утро субботы снегом покрылись и улицы Астаны.

В связи со снегопадом и образованием местами гололеда за 12 октября на дорогах столицы зарегистрировали 118 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 12 человек.

С полуночи до 08:00 13 октября произошло 28 аварий. Пострадавших нет.

Между тем полицейские убедительно просят водителей быть предельно внимательными, строго соблюдать скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал, осуществлять стоянку в установленных местах, не оставлять личный транспорт на проезжей части, а также выполнять требования патрульных полицейских.

Астанчанам рекомендовали воздержаться от дальних поездок за пределы города.

Отметим, что сегодня в Астане прогнозируют облачную погоду. Температура воздуха днем повысится до -1 градуса, ночью снизится до -10 градусов. Скорость ветра - 8,6 м/с.

Вчера из-за ухудшения погоды в Астане временно приостановили движение пригородных маршрутов.

Также добавим, что прошлой ночью двух парней задержали за дрифт у столичного Дворца Независимости. Водители заехали на пешеходную площадку возле здания.

А еще из-за закрытия автодороги Астана - Кокшетау, к поездам маршрута Астана - Кокшетау - Астана были добавлены 13 дополнительных вагонов. Людей эвакуировали.