Пасмурную погоду и дождь обещают в мегаполисах Казахстана в воскресенье

Сегодня, 13 октября, в крупнейших городах Казахстана ясной погоды не ожидается. В столице днем обещают -1 градус. Актуальный прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается пасмурная погода. Температура днем поднимется до 14 градусов, а ночью опустится до 7 градусов. Скорость ветра составит 4,8 м/с.

Жителям Астаны же прогнозируют облачную погоду. Температура воздуха днем повысится до -1 градуса, ночью снизится до -10 градусов. Скорость ветра - 8,6 м/с.

В Шымкенте сегодня - дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 19 градусов, ночью опустятся до 11 градусов. Скорость ветра - 6 м/с.