Пасмурную погоду и дождь обещают в мегаполисах Казахстана в воскресенье
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Сегодня, 13 октября, в крупнейших городах Казахстана ясной погоды не ожидается. В столице днем обещают -1 градус. Актуальный прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается пасмурная погода. Температура днем поднимется до 14 градусов, а ночью опустится до 7 градусов. Скорость ветра составит 4,8 м/с.
Жителям Астаны же прогнозируют облачную погоду. Температура воздуха днем повысится до -1 градуса, ночью снизится до -10 градусов. Скорость ветра - 8,6 м/с.
В Шымкенте сегодня - дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 19 градусов, ночью опустятся до 11 градусов. Скорость ветра - 6 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2173561-pasmurnuyu-pogodu-i-dozhd-obeshchayut-v-megapolisah-kazahstana-v-voskresene/
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