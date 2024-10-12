Двух водителей наказали за дрифт у Дворца Независимости в Астане (видео)
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Ночью на 12 октября в столице двое водителей заехали на пешеходную площадку возле Дворца Независимости. Оба привлечены к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию Астаны.
Как сообщается в официальном Instagram-аккаунте Департамента полиции Астаны, нарушителями оказались двое 22-летних парней.
"Двух водителей автомобилей Mercedes-Benz и "Лада Приора" привлекли к административной ответственности, автомобили водворены на коммунальную стоянку", - сообщается в публикации.
Ведомство напоминает, что на территории столицы проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Участок", с целью поддержания должного общественного порядка, предупреждения, пресечения преступлений на улицах и других общественных местах.
С начала ОПМ выявлено 7 тысяч административных правонарушений, отмечается в публикации.
Напомним, в конце сентября на перекрестке в Алматы водитель автомобиля марки BMW устроил дрифт - мужчину наказали, он отправился под арест.
Ранее в Астане водителя арестовали на 15 суток за опасные маневры на дороге и нарушение общественного порядка. Мужчина устроил дрифт в центре города.
А в конце января двое парней в Сатпаеве поздней ночью устроили в центре города дрифт, нарушив ПДД и создав аварийную ситуацию. Их привлекли к ответственности.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2173449-dvuh-voditeley-nakazali-za-proezd-po-peshehodnoy-ploshchadke-u-dvorca-nezavisimosti-v-astane/
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