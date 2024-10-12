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Двух водителей наказали за дрифт у Дворца Независимости в Астане (видео)

Опубликовано:

Водитель
Мужчина за рулем. Иллюстративное фото: AzmanL / Getty Images

Ночью на 12 октября в столице двое водителей заехали на пешеходную площадку возле Дворца Независимости. Оба привлечены к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию Астаны.

Как сообщается в официальном Instagram-аккаунте Департамента полиции Астаны, нарушителями оказались двое 22-летних парней.

"Двух водителей автомобилей Mercedes-Benz и "Лада Приора" привлекли к административной ответственности, автомобили водворены на коммунальную стоянку", - сообщается в публикации.

Ведомство напоминает, что на территории столицы проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Участок", с целью поддержания должного общественного порядка, предупреждения, пресечения преступлений на улицах и других общественных местах.

С начала ОПМ выявлено 7 тысяч административных правонарушений, отмечается в публикации.

Напомним, в конце сентября на перекрестке в Алматы водитель автомобиля марки BMW устроил дрифт - мужчину наказали, он отправился под арест.

Ранее в Астане водителя арестовали на 15 суток за опасные маневры на дороге и нарушение общественного порядка. Мужчина устроил дрифт в центре города.

А в конце января двое парней в Сатпаеве поздней ночью устроили в центре города дрифт, нарушив ПДД и создав аварийную ситуацию. Их привлекли к ответственности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2173449-dvuh-voditeley-nakazali-za-proezd-po-peshehodnoy-ploshchadke-u-dvorca-nezavisimosti-v-astane/

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