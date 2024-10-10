"Впечатало в забор": наезд на пешеходов в Костанае попал на видео
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В Костанае водителю стало плохо во время управления автомобилем, после чего он совершил наезд на пешеходов, которые шли по тротуару, сообщает телеканал Astana TV.
По информации телеканал, авария произошла в центре Костаная, а сам момент ДТП запечатлели камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как машина резко сворачивает с дороги и съезжает на тротуар, где в этот момент находились несколько пешеходов, некоторых буквально впечатало в забор.
"Во время управления транспортным средством водителю стало плохо. После чего он наехал на тротуар, где находились два пешехода. Пешеходы и водитель были госпитализированы в городской травмпункт", - рассказал инспектор батальона патрульной полиции управления полиции Костаная Аблай Тулеу.
По словам медиков, в Костанайскую городскую больницу были доставлены три человека. У двоих из них небольшие ушибы и ссадины. После оказания помощи они были отпущены домой. 24-летняя девушка госпитализирована в травматологическое отделение с размозженной раной и открытыми переломами костей стопы.
"Была проведена экстренная операция в экстренном порядке, то есть, первичная хирургическая обработка ран и наложение аппарата внешней фиксации. Сейчас пациентка находится в травматологическом отделении. Жизни ее ничто не угрожает", - прокомментировал заместитель главного врача Костанайской городской больницы Артем Тисленко.
Сегодня также сообщалось, что в Алматинской области на пешеходном переходе сбили женщину, которая от полученных травм скончалась на месте.
В августе текущего года автобус сбил насмерть пешехода в Астане. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сообщается, что пешеход переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Ранее женщина на Toyota сбила двух детей на пешеходном переходе в Астане. В результате ДТП с телесными повреждениями дети в возрасте 12 и 5 лет были доставлены в медицинское учреждение. После осмотра врачей были отпущены домой.
Сообщалось также, что подростка сбили в Павлодаре. В результате наезда несовершеннолетний с различными травмами госпитализирован в больницу, а автомашина правонарушителя водворена на коммунальную стоянку.
Мы также писали, что в Алматинской области насмерть сбили пятилетнего мальчика. По словам родных погибшего малыша, машина "летела" на огромной скорости.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2172786-vpechatalo-v-zabor-naezd-na-peshehodov-v-kostanae-popal-na-video/
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