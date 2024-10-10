Женщина погибла в ДТП близ Алматы

В Алматинской области на пешеходном переходе сбили женщину, которая от полученных травм скончалась на месте, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области корреспонденту NUR.KZ рассказали подробности смертельного ДТП, которое произошло недалеко от Алматы.

"Водитель автомашины Toyota Camry, следуя на 21 км автодороги Алматы-Бишкек, допустил наезд на пешехода, переходившего дорогу на пешеходном переходе. От полученных травм женщина скончалась на месте", - сообщили в ДП.

По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело. Назначены экспертные проверки, проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Алматы автобус сбил маленького ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Его госпитализировали с травмами.

До этого женщина на Toyota сбила двух детей на пешеходном переходе в Астане. В результате ДТП с телесными повреждениями дети в возрасте 12 и 5 лет были доставлены в медицинское учреждение. После осмотра врачей были отпущены домой.

Также сообщалось также, что подростка сбили на пешеходном переходе в Павлодаре. В результате наезда несовершеннолетний с различными травмами госпитализирован в больницу, а автомашина правонарушителя была водворена на коммунальную стоянку.