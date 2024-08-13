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Подростка сбили на пешеходном переходе в Павлодаре

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Пешеходный переход
Пешеходный переход. Иллюстративное фото: pexels.com

С начала текущего года в Павлодарской области зарегистрировано 124 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых два ребенка погибли и 135 травмированы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

"К примеру, по улице Торайгырова в Павлодаре на пешеходном переходе водитель автомашины совершил наезд на несовершеннолетнего, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда несовершеннолетний с различными травмами госпитализирован в больницу, а автомашина правонарушителя водворена на коммунальную стоянку. Согласно медицинскому освидетельствованию, на момент совершения наезда водитель был трезв", - рассказали в ДП Павлодарской области.

Как отметили в ведомстве, очень важно уже в раннем возрасте заложить основы сознательного отношения к соблюдению безопасности движения на улицах и дорогах. Самое действенное средство воспитания - пример взрослых и, прежде всего, родителей. Взрослых призвали сделать все возможное, чтобы оградить детей от несчастных случаев на дорогах.

Напомним, ранее в Павлодаре четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в ДТП - спасатели оказали им медицинскую помощь.

Также в начале августа на окраине села Аксан в Баянаульском районе несовершеннолетний водитель мотоцикла Hongya, не справившись с управлением, допустил опрокидывание.

На следующий день в Павлодаре по улице Академика Бектурова водитель Toyota Camry 40 совершил наезд на пешехода - несовершеннолетнего, который переходил проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе.

В результате ДТП подростки с различными травмами были госпитализированы в больницу. Транспортные средства водворены на коммунальную стоянку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2148355-podrostka-sbili-na-peshehodnom-perehode-v-pavlodare/

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