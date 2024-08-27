Женщину насмерть сбили на пешеходном переходе в Астане

Автобус сбил насмерть пешехода в Астане. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

Ранее в Сети появилась информация, что в Астане произошла авария с участием автобуса. Фотографии с места ДТП были опубликованы в Telegram-канале Astanovka98.

Факт ДТП и смерти пешехода корреспонденту NUR.KZ подтвердили в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

"На канал 102 поступила информация, что водитель автобуса, следуя по улице Сыганак при повороте направо на проспект Туран, допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщина от полученных травм скончалась на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы", - сообщили в ведомстве.

Ранее женщина на Toyota сбила двух детей на пешеходном переходе в Астане. В результате ДТП с телесными повреждениями дети в возрасте 12 и 5 лет были доставлены в медицинское учреждение. После осмотра врачей были отпущены домой.

Сообщалось также, что подростка сбили на пешеходном переходе в Павлодаре. В результате наезда несовершеннолетний с различными травмами госпитализирован в больницу, а автомашина правонарушителя водворена на коммунальную стоянку.

Мы также писали, что в Алматинской области насмерть сбили пятилетнего мальчика. По словам родных погибшего малыша, машина "летела" на огромной скорости.

На трассе под Алматы 20-летняя девушка, управляя транспортным средством марки BMW, допустила наезд на пешехода и столкнулась с автомобилем Mercedes-Benz. В результате по инерции второе транспортное средство также допустило наезд на пешехода.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные; вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.