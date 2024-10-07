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Пешеход погиб в ДТП в "нижней" части Алматы

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Мужчину сбили в Алматы
Полицейский на месте ДТП в Алматы. Фото: Zakon.kz

В Жетысуском районе Алматы сегодня ночью насмерть сбили мужчину, который пересекал проезжую часть в неустановленном районе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы сообщили, что сегодня в половине второго ночи в Жетысуском районе Алматы произошло ДП.

"Водитель автомашины марки Daewoo, следуя по проспекту Рыскулова в восточном направлении, допустил наезд на мужчину, пересекавшего проезжую часть в неустановленном месте", - сообщили в ДП.

В ДП отметили, что по факту ДТП, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовно дело и назначены экспертизы.

Смертельное ДТП с участием Daewoo
Автомобиль Daewoo после ДТП. Фото: Zakon.kz

По данным сайта Zakon.kz, врачи при осмотре тела обнаружили, что шея мужчины была перемотана электрическим кабелем. Также сообщается, что после ДТП водитель находился в шоковом состоянии. По данным сайта, для водителя стало неожиданностью, когда в неположенном месте, между подземным и надземным переходами, проезжую часть стал пересекать мужчина. Знакомые погибшего сообщили полиции, что он был бездомным.

В августе текущего года автобус сбил насмерть пешехода в Астане. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сообщается, что пешеход переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ранее женщина на Toyota сбила двух детей на пешеходном переходе в Астане. В результате ДТП с телесными повреждениями дети в возрасте 12 и 5 лет были доставлены в медицинское учреждение. После осмотра врачей были отпущены домой.

Сообщалось также, что подростка сбили в Павлодаре. В результате наезда несовершеннолетний с различными травмами госпитализирован в больницу, а автомашина правонарушителя водворена на коммунальную стоянку.

Мы также писали, что в Алматинской области насмерть сбили пятилетнего мальчика. По словам родных погибшего малыша, машина "летела" на огромной скорости.

До этого на трассе под Алматы 20-летняя девушка, управляя транспортным средством марки BMW, допустила наезд на пешехода и столкнулась с автомобилем Mercedes-Benz. В результате по инерции второе транспортное средство также допустило наезд на пешехода.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол;
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2170854-peshehod-pogib-v-dtp-v-nizhney-chasti-almaty/

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