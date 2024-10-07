Пешеход погиб в ДТП в "нижней" части Алматы
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В Жетысуском районе Алматы сегодня ночью насмерть сбили мужчину, который пересекал проезжую часть в неустановленном районе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.
В пресс-службе Департамента полиции Алматы сообщили, что сегодня в половине второго ночи в Жетысуском районе Алматы произошло ДП.
"Водитель автомашины марки Daewoo, следуя по проспекту Рыскулова в восточном направлении, допустил наезд на мужчину, пересекавшего проезжую часть в неустановленном месте", - сообщили в ДП.
В ДП отметили, что по факту ДТП, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовно дело и назначены экспертизы.
По данным сайта Zakon.kz, врачи при осмотре тела обнаружили, что шея мужчины была перемотана электрическим кабелем. Также сообщается, что после ДТП водитель находился в шоковом состоянии. По данным сайта, для водителя стало неожиданностью, когда в неположенном месте, между подземным и надземным переходами, проезжую часть стал пересекать мужчина. Знакомые погибшего сообщили полиции, что он был бездомным.
В августе текущего года автобус сбил насмерть пешехода в Астане. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сообщается, что пешеход переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Ранее женщина на Toyota сбила двух детей на пешеходном переходе в Астане. В результате ДТП с телесными повреждениями дети в возрасте 12 и 5 лет были доставлены в медицинское учреждение. После осмотра врачей были отпущены домой.
Сообщалось также, что подростка сбили в Павлодаре. В результате наезда несовершеннолетний с различными травмами госпитализирован в больницу, а автомашина правонарушителя водворена на коммунальную стоянку.
Мы также писали, что в Алматинской области насмерть сбили пятилетнего мальчика. По словам родных погибшего малыша, машина "летела" на огромной скорости.
До этого на трассе под Алматы 20-летняя девушка, управляя транспортным средством марки BMW, допустила наезд на пешехода и столкнулась с автомобилем Mercedes-Benz. В результате по инерции второе транспортное средство также допустило наезд на пешехода.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2170854-peshehod-pogib-v-dtp-v-nizhney-chasti-almaty/
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