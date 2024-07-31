BMW наехал на одного пешехода, а Mercedes - на другого: два человека погибли в ДТП под Алматы

Сегодня в Сети появились два видео с места смертельного ДТП на трассе Қонаев - Алматы. Подробнее об аварии рассказали в департаменте полиции региона, передает NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области, ДТП унесло жизни двух человек.

"20-летняя жительница Алматы, управляя транспортным средством марки BMW, допустила наезд на пешехода и столкнулась с автомобилем Mercedes-Benz. В результате по инерции второе транспортное средство также допустило наезд на пешехода", - пояснили в ведомстве.

По данным полиции, в результате дорожно-транспортного происшествия оба пешехода скончались на месте. Водитель автомобиля BMW получила телесные повреждения и была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.

"По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Назначены все необходимые экспертные проверки и ведется следствие для выяснения всех обстоятельств инцидента", - отметили в ДП Алматинской области.

Минувшей ночью в Алматы произошло столкновение двух автомобилей на пересечении улиц Шаляпина и Саина. В результате аварии в больницу доставили двух пострадавших детей. В УП Ауэзовского района приступили к расследованию ДТП.

А в Павлодаре мотоциклист сбил пешехода, а после врезался в легковой автомобиль. Водитель мотоцикла и пешеход были госпитализированы в больницу, а двухколесный транспорт забрали на спецстоянку.