Пожилого мужчину сбили в Астане (видео)
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Ранее в Сети было опубликовано видео с места ДТП в Астане, на котором сбили пешехода. В столичном Департаменте полиции подтвердили и прокомментировали инцидент, передает NUR.KZ.
Видео с места ДТП опубликовано в столичном Telegram-канале Astanovka98. В посте под видео отмечается, что автомобиль сбил человека по улице Айтматова сегодня утром.
Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Астаны, пострадавший в результате ДТП пешеход госпитализирован.
"Сотрудниками полиции по факту наезда водителем автомобиля марки "Тойота" на мужчину проводится проверка. Установлено, что 45-летний водитель, следуя по улице Айтматова, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадавший госпитализирован в больницу.
Департамент полиции просит всех участников строго соблюдать правила дорожного движения и переходить проезжую часть дороги строго в установленных местах на разрешающий сигнал светофора", - говорится в сообщении полиции.
Напомним, в конце августа автобус сбил насмерть пешехода в Астане. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сообщается, что пешеход переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Ранее женщина на Toyota сбила двух детей на пешеходном переходе в Астане. В результате ДТП с телесными повреждениями дети в возрасте 12 и 5 лет были доставлены в медицинское учреждение. После осмотра врачей были отпущены домой.
Сообщалось также, что подростка сбили на пешеходном переходе в Павлодаре. В результате наезда несовершеннолетний с различными травмами госпитализирован в больницу, а автомашина правонарушителя водворена на коммунальную стоянку.
Мы также писали, что в Алматинской области насмерть сбили пятилетнего мальчика. По словам родных погибшего малыша, машина "летела" на огромной скорости.
На трассе под Алматы 20-летняя девушка, управляя транспортным средством марки BMW, допустила наезд на пешехода и столкнулась с автомобилем Mercedes-Benz. В результате по инерции второе транспортное средство также допустило наезд на пешехода.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2166933-pozhilogo-muzhchinu-sbili-v-astane-video/
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