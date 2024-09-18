Автобус наехал на ногу пенсионеру в Алматы (видео)
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В Сети опубликовано видео с места ДТП, где на пенсионера совершил наезд водитель общественного транспорта. В полиции прокомментировали инцидент, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Видео опубликовано в Telegram-канале Hola News. В записи под видео отмечается, что ДТП произошло на Атакенте в Алматы.
Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы, ДТП имело место сегодня утром в Алмалинском районе.
"ДТП имело место сегодня в 09:50 в Алматинском районе Алматы. Водитель автобуса 118 маршрута, принадлежащего частному перевозчику, следуя по проспекту Абая в западном направлении, на пересечении с проспектом Сейфуллина допустил наезд на мужчину 1938 года рождения, который находился на остановочном комплексе. В результате ДТП пенсионер получил телесные повреждения и был госпитализирован", - прокомментировали в ведомстве.
К расследованию преступления приступили сотрудники отдела полиции Алмалинского района.
Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!
Напомним, в июле в Алматы городской автобус въехал в стену магазина. Как сообщили в полиции города, в ДТП пострадали 16 человек. Один пассажир скончался.
В августе водитель троллейбуса не справился с управлением и въехал в остановочный комплекс в Алматы. Сообщалось, что пострадал пешеход, находившийся в этот момент на остановке. Он получил телесные повреждения.
Также 22 декабря 2023 года на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу. Позже в полиции сообщили, что пассажир автобуса ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке.
В ДТП погибли три человека, двое из которых - супруги, воспитывавшие четверых детей.
Как поясняется на сайте "Электронного правительства", в случае ДТП вам необходимо:
- удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях;
- вызвать сотрудников административной полиции и страховых агентов.
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2162821-avtobus-naehal-na-nogu-pensioneru-v-almaty-video/