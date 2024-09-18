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Автобус наехал на ногу пенсионеру в Алматы (видео)

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Нога мужчины осталась под автобусом
ДТП с участием автобуса в Алматы. Кадр из видео: t.me/holanewskz

В Сети опубликовано видео с места ДТП, где на пенсионера совершил наезд водитель общественного транспорта. В полиции прокомментировали инцидент, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Видео опубликовано в Telegram-канале Hola News. В записи под видео отмечается, что ДТП произошло на Атакенте в Алматы.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы, ДТП имело место сегодня утром в Алмалинском районе.

"ДТП имело место сегодня в 09:50 в Алматинском районе Алматы. Водитель автобуса 118 маршрута, принадлежащего частному перевозчику, следуя по проспекту Абая в западном направлении, на пересечении с проспектом Сейфуллина допустил наезд на мужчину 1938 года рождения, который находился на остановочном комплексе. В результате ДТП пенсионер получил телесные повреждения и был госпитализирован", - прокомментировали в ведомстве.

К расследованию преступления приступили сотрудники отдела полиции Алмалинского района.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

Напомним, в июле в Алматы городской автобус въехал в стену магазина. Как сообщили в полиции города, в ДТП пострадали 16 человек. Один пассажир скончался.

В августе водитель троллейбуса не справился с управлением и въехал в остановочный комплекс в Алматы. Сообщалось, что пострадал пешеход, находившийся в этот момент на остановке. Он получил телесные повреждения.

Также 22 декабря 2023 года на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу. Позже в полиции сообщили, что пассажир автобуса ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке.

В ДТП погибли три человека, двое из которых - супруги, воспитывавшие четверых детей.

Как поясняется на сайте "Электронного правительства", в случае ДТП вам необходимо:

  1. удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь;
  2. включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки;
  3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях;
  4. вызвать сотрудников административной полиции и страховых агентов.

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол; 
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2162821-avtobus-naehal-na-nogu-pensioneru-v-almaty-video/

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