Полицейский сбил ребенка в Усть-Каменогорске: его лишили прав на 9 месяцев

В Усть-Каменогорске полицейский на пешеходном переходе сбил 3-летнего ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу областного суда. За это суд лишил его прав на 9 месяцев.

На сайте суда Восточно-Казахстанской области сообщили о рассмотрении дела в отношении сотрудника полиции по статье "Нарушение водителями транспортных средств ПДД, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью".

Сообщается, что мужчина 6 июня текущего года управлял автомобилем Toyota Carina и двигался по проспекту Казыбек би. По информации суда, он не уступил дорогу трехлетней девочке на нерегулируемом пешеходном переходе.

"Он допустил на нее наезд, в результате пешеход С. получила телесные повреждения. В судебном заседании гражданин А. вину признал. Обстоятельства совершенного правонарушения, помимо пояснений гражданина А., подтверждаются протоколом об административном правонарушении, протоколами опроса участников происшествия.

Заключением судебно-медицинской экспертизы от 8 августа 2024 года потерпевшей несовершеннолетней С. причинены телесные повреждения с квалифицирующим признаком легкой степени вреда здоровью", - сообщили в суде.

По данным суда, санкция статьи предусматривает штраф в размере 40 МРП (147 680 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до 9 месяцев.

"При определении вида и размера административного взыскания, суд учел обстоятельства совершенного правонарушения, последствий дорожно-транспортного происшествия и посчитал необходимым лишить гражданина А. права управления транспортным средством на срок 9 месяцев. Постановление не вступило в законную силу", - добавили в суде.

Сегодня в Сети также опубликовали информацию о ДТП, которое, как утверждают пострадавшие, произошло по вине сотрудника полиции на служебном авто. Пост прокомментировали в ДП Шымкента.

В июле полицейский насмерть сбил супругов в Актобе, после чего семь сотрудников освободили от должностей. Кроме того, в Акмолинской области произошел наезд на двух пешеходов. В результате одна женщина скончалась. В смертельном ДТП заподозрили теперь уже бывшего полицейского.

Ранее ДТП с участием полицейского автомобиля произошло на трассе в Жамбылской области, в нем погибли шесть человек, еще четверо попали в больницу. Как рассказали в полиции, водитель Тoyota Alphard выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем патрульной полиции Skoda Octavia. В результате аварии двое полицейских, находившихся в служебной машине и выполнявших патрулирование трассы, погибли на месте происшествия.

В конце июня в Западно-Казахстанской области полицейский за рулем личного автомобиля столкнулся с лошадью, после чего в него врезалась другая машина. 52-летний водитель погиб на месте происшествия.