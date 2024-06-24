Полицейский стал участником смертельного ДТП в ЗКО

В Западно-Казахстанской области полицейский за рулем автомобиля столкнулся с лошадью, после чего в него врезалась другая машина. Есть погибший, передает "Мой город".

В ДП ЗКО сообщили, что авария произошла около полуночи 23 июня в 6 км от поселка Тоганас Сырымского района.

"31-летний полицейский в нерабочее время ехал на Priora и врезался в лошадь. После чего в его автомобиль врезался Volkswagen. 52-летний водитель Volkswagen погиб на месте происшествия", - рассказали в ведомстве.

На хозяина животного составили административный протокол по ст.408 КоАП РК "Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных". Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование.

Добавим, что согласно ст.408 КоАП РК:

1. Нарушение установленных местными представительными органами областей, городов республиканского значения, столицы правил выпаса сельскохозяйственных животных влечет штраф в размере трех месячных расчетных показателей (11 076 тенге).

2. То же действие, повлекшее причинение ущерба имуществу физических лиц, влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей (36 920 тенге).