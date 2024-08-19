Сбил двух человек: полицейского подозревают в смертельном ДТП в Акмолинской области

В Акмолинской области около трех часов ночи 18 августа произошел наезд на двух пешеходов. В результате одна женщина скончалась. В смертельном ДТП заподозрили полицейского, передает NUR.KZ.

ДТП произошло в выходной день возле одного из магазинов города Атбасара. По словам очевидцев, водитель коричневой Lada наехал на двух женщин, которые шли по обочине дороги в попутном направлении, одна из них скончалась на месте.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в ДП Акмолинской области, 18 августа в 02.50 ночи в городе Атбасаре произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход.

"Водитель, причастный к данному инциденту, задержан и водворен в ИВС, он полностью сотрудничает со следствием.

Водитель находился в трезвом состоянии. На данный момент он уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Здесь добавили, что назначены все необходимые экспертизы, ход расследования находится под контролем руководства ДП Акмолинской области.

"Мы выражаем глубокие соболезнования семье погибшего и заверяем, что расследование будет проведено всесторонне, объективно и прозрачно", - подчеркнули в ведомстве.

Добавим, что согласно ч.3 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.