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Полицейский насмерть сбил супругов в Актобе: уволены семь сотрудников

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Авто сбило велосипед
ДТП с участием велосипеда. Иллюстративное фото: Osobystist / Getty Images

Стали известны новые подробности смертельного ДТП, которое произошло несколько дней назад в Актобе. Водителем оказался сотрудник полиции, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП.

23 июля мы писали, что в Актюбинской области автомобиль сбил велосипедиста и его пассажира, которые в результате аварии погибли. Также сообщалось, что подозреваемого задержали.

"Ночью 23 июля, примерно в 00:50, водитель автомашины KIA, двигаясь по объездной дороге в районе поселка Акжар-1, допустил наезд на велосипедиста с пассажиром. Водитель, совершивший наезд на велосипедиста с пассажиром, в результате которого они скончались, арестован", - сообщилось тогда.

Сегодня в пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что задержанный является полицейским.

"По факту ДТП проводится досудебное расследование, водитель арестован. Проведена служебная проверка, по результатам которой семь ответственных сотрудников, в том числе непосредственные руководители, освобождены от занимаемых должностей", - сообщили в ДТП.

Между тем, по сообщению "31 канала", погибшие являлись супругами.

"На трассе близ села Акжар сотрудник полиции за рулем "Кiа" не справился с управлением и сбил пару, которая ехала по обочине на велосипедах, после чего скрылся. Супруги 34 и 35 лет скончались на месте. Трагедия произошла еще 23 июля. Но как стало известно, позднее полицейский явился в отделение с повинной. По некоторым данным, в момент аварии он был пьян", - сообщает телеканал.

Ранее участником другого смертельного ДТП стал полицейский из Западно-Казахстанской области. Он столкнулся с лошадью, после чего в него врезалась другая машина, водитель которой погиб.

В апреле текущего года полицейского наказали за ДТП с мопедистом в Алматы. Тогда водителя служебной машины Chevrolet привлекли к ответственности.

В феврале этого года полицейского уволили за ДТП в состоянии опьянения в Алматы. Сообщалось, что майор полиции в нетрезвом состоянии, управляя служебной автомашиной, совершил ДТП с другим служебным автомобилем и автомашиной Toyota.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2140008-policeyskiy-nasmert-sbil-suprugov-v-aktobe-uvoleny-sem-sotrudnikov/

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