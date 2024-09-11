Полицейский спровоцировал ДТП в Шымкенте: ведется служебное расследование

В Сети опубликовали информацию о ДТП, которое, как утверждают пострадавшие, произошло по вине сотрудника полиции на служебном авто. Пост прокомментировали в ДП Шымкента, передает NUR.KZ.

Видео с места ДТП появилось в Telegram-канале EGOV.PRESS. На видео видны стоящие посреди дороги автомобили - поврежденное служебное авто, еще один полицейский автомобиль, видимо, прибывший на место происшествия, и поврежденный в ДТП легковой автомобиль.

"Пострадавшие утверждают, что сотрудник полиции на служебном автомобиле спровоцировал ужасное ДТП в Шымкенте. В результате столкновения пострадали четверо пассажиров, двое из которых дети", - пишут авторы поста.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Шымкента.

"В ходе проведения проверки по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 4 сентября, установлено, что сотрудник полка патрульной полиции при осуществлении должностных обязанностей на служебном автотранспорте допустил столкновение с автомашиной Hyundai.

Трое пассажиров Hyundai после осмотра медицинскими работниками отпущены домой, а 19-летний водитель госпитализирован в больницу и выписан 11 сентября.

По факту ДТП составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК. Собранные материалы будут направлены в административный суд. В отношении сотрудника полиции проводится служебное расследование", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Шымкента.

Напомним, в Акмолинской области 18 августа произошел наезд на двух пешеходов. В результате одна женщина скончалась. В смертельном ДТП заподозрили теперь уже бывшего полицейского. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС, ход расследования находится под контролем руководства ДП Акмолинской области.

Ранее ДТП с участием полицейского автомобиля произошло на трассе в Жамбылской области, в нем погибли шесть человек, еще четверо попали в больницу. Как рассказали в полиции, водитель Тoyota Alphard выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем патрульной полиции Skoda Octavia. В результате аварии двое полицейских, находившихся в служебной машине и выполнявших патрулирование трассы, погибли на месте происшествия.

В конце июня в Западно-Казахстанской области полицейский за рулем личного автомобиля столкнулся с лошадью, после чего в него врезалась другая машина. 52-летний водитель погиб на месте происшествия. На хозяина животного составили административный протокол по ст.408 КоАП РК "Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных". Проводится расследование.