Шесть человек, в том числе двое полицейских, погибли в ДТП в Жамбылской области (фото)

ДТП с участием полицейского автомобиля произошло на трассе в Жамбылской области - погибли шесть человек, еще четверо - в больнице, передает МИА "Казинформ".

Минувшей ночью на трассе Мерке-Шу-Бурылбайтал произошло лобовое столкновение минивэна Toyota Alphard и служебного полицейского автомобиля Skoda Octavia, после чего минивэн загорелся.

Авария. Фото: t.me/kris_p_almaty_official

В результате аварии на месте погибли двое полицейских и четверо пассажиров минивэна. Еще четверых пассажиров Tоyota госпитализировали в больницу.

Пожарные службы ликвидировали возгорание минивэна к 1:45.

Авария. Фото: instagram.com/kris__p__almaty

Авария. Фото: instagram.com/kris__p__almaty

Отметим, на днях ДТП со смертельным исходом произошло на трассе Караганда-Балхаш. Известно, что два человека погибли, шестеро выживших были доставлены в больницу.

Несколько дней назад на трассе в Алматинской области произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии скончался водитель одной из машин.