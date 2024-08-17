Шесть человек, в том числе двое полицейских, погибли в ДТП в Жамбылской области (фото)
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ДТП с участием полицейского автомобиля произошло на трассе в Жамбылской области - погибли шесть человек, еще четверо - в больнице, передает МИА "Казинформ".
Минувшей ночью на трассе Мерке-Шу-Бурылбайтал произошло лобовое столкновение минивэна Toyota Alphard и служебного полицейского автомобиля Skoda Octavia, после чего минивэн загорелся.
В результате аварии на месте погибли двое полицейских и четверо пассажиров минивэна. Еще четверых пассажиров Tоyota госпитализировали в больницу.
Пожарные службы ликвидировали возгорание минивэна к 1:45.
Отметим, на днях ДТП со смертельным исходом произошло на трассе Караганда-Балхаш. Известно, что два человека погибли, шестеро выживших были доставлены в больницу.
Несколько дней назад на трассе в Алматинской области произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии скончался водитель одной из машин.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2150064-shest-chelovek-v-tom-chisle-dvoe-policeyskih-pogibli-v-dtp-v-zhambylskoy-oblasti/