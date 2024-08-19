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Пешехода насмерть сбили в Алматы

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ДТП в Алматы
ДТП в Алматы. Кадр из видео: t.me/kozachkow

Ранее в Сети появилось видео ДТП в Алматы, на котором, предположительно, автобус сбил человека. Инцидент прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции города, передает NUR.KZ.

Видео с места ДТП опубликовано в Telegram-канале Kozachkov offside. В посте под видео отмечается, что накануне на проспекте Сейфуллина в Алматы автобус сбил человека.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы, по факту ДТП расследуется дело.

"По факту ДТП со смертельным исходом в Управлении дознания расследуется уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение. Другие обстоятельства устанавливаются", - коротко сообщили в полиции.

В начале августа в Турксибском районе Алматы на пешеходном переходе сбили женщину 68 лет. Она была доставлена в больницу с различными травмами.

Мы также писали о случае, когда девушка пыталась припарковаться и совершила наезд на трех пешеходов, один из которых скончался.

Ранее на автодороге Алматы - Талгар грузовик Shacman врезался в стоящий на обочине ЗИЛ. В результате ДТП оба водителя грузовых транспортов с различными травмами были госпитализированы. Один из водителей умер в больнице.

Сообщалось также, что на трассе под Алматы 20-летняя жительница Алматы, управляя транспортным средством марки BMW, допустила наезд на пешехода и столкнулась с автомобилем Mercedes-Benz. В результате по инерции второе транспортное средство также допустило наезд на пешехода.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  1. удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  2. включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  4. вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол;
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2150589-peshehoda-nasmert-sbili-v-almaty/

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