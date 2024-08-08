Наезд на женщину на пешеходном переходе в Алматы попал на видео

В Турксибском районе Алматы на пешеходном переходе сбили женщину 68 лет. Она доставлена в больницу с различными травмами, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции города.

Видео с места ДТП опубликовано в Telegram-канале ZHEST_KZ. Сообщается, что инцидент произошел сегодня утром на пересечении улиц Рыскулова и Шемякина в Алматы.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции города факт ДТП подтвердили.

"Водитель автомашины марки Toyota, следуя по улице Айша биби в южном направлении, при повороте налево на Рыскулова допустил наезд на пешехода - женщину 68 лет. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была доставлена в одну из больниц города", - отмечается в сообщении.

К расследованию ДТП приступили сотрудники Управления полиции Турксибского района.

На днях сообщалось о случае в Алматы, когда девушка пыталась припарковаться и совершила наезд на трех пешеходов, один из которых скончался.

Ранее на автодороге Алматы - Талгар грузовик Shacman врезался в стоящий на обочине ЗИЛ. В результате ДТП оба водителя грузовых транспортов с различными травмами были госпитализированы. Один из водителей умер в больнице.

Мы также писали, что на трассе под Алматы 20-летняя жительница Алматы, управляя транспортным средством марки BMW, допустила наезд на пешехода и столкнулась с автомобилем Mercedes-Benz. В результате по инерции второе транспортное средство также допустило наезд на пешехода.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные; вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.