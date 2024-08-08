Наезд на женщину на пешеходном переходе в Алматы попал на видео
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В Турксибском районе Алматы на пешеходном переходе сбили женщину 68 лет. Она доставлена в больницу с различными травмами, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции города.
Видео с места ДТП опубликовано в Telegram-канале ZHEST_KZ. Сообщается, что инцидент произошел сегодня утром на пересечении улиц Рыскулова и Шемякина в Алматы.
Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции города факт ДТП подтвердили.
"Водитель автомашины марки Toyota, следуя по улице Айша биби в южном направлении, при повороте налево на Рыскулова допустил наезд на пешехода - женщину 68 лет. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была доставлена в одну из больниц города", - отмечается в сообщении.
К расследованию ДТП приступили сотрудники Управления полиции Турксибского района.
На днях сообщалось о случае в Алматы, когда девушка пыталась припарковаться и совершила наезд на трех пешеходов, один из которых скончался.
Ранее на автодороге Алматы - Талгар грузовик Shacman врезался в стоящий на обочине ЗИЛ. В результате ДТП оба водителя грузовых транспортов с различными травмами были госпитализированы. Один из водителей умер в больнице.
Мы также писали, что на трассе под Алматы 20-летняя жительница Алматы, управляя транспортным средством марки BMW, допустила наезд на пешехода и столкнулась с автомобилем Mercedes-Benz. В результате по инерции второе транспортное средство также допустило наезд на пешехода.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2146243-pozhiluyu-zhenshchinu-sbili-na-peshehodnom-perehode-v-almaty-video/