ЗИЛ сложился пополам: страшное ДТП произошло на Талгарском тракте (фото)

Сегодня на автодороге Алматы - Талгар грузовик Shacman врезался в стоящий на обочине ЗИЛ. Оба водителя пострадали и госпитализированы в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в Департаменте полиции Алматинской области, сотрудники полиции начали расследование, возбуждено уголовное дело.

"1 августа в 17:11 водитель грузового транспорта SHACMAN, следуя по автодороге Алматы - Талгар, на 12-м километре не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с припаркованной на обочине автомашиной марки "ЗИЛ", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В результате ДТП оба водителя грузовых транспортов с различными травмами госпитализированы в больницу Алматы.

На фото, размещенных в Telegram-канале Zakon.kz, видно, что из-за столкновения ЗИЛ буквально смяло, машина практически сложилась пополам. В то же время SHACMAN снес столб и отбойник, после чего повис над рекой, чуть не упав с моста.

ДТП на Талгарском тракте. Фото: t.me/zakonkz

ДТП на Талгарском тракте. Фото: t.me/zakonkz

Также сегодня в Алматы произошла авария: столкнулись легковой автомобиль и полицейский автобус. В ДП города сообщили, что в результате аварии пострадал водитель легковой автомашины. Он был доставлен в одну из больниц города. Обстоятельства дела устанавливаются полицией.

Вчера смертельное ДТП произошло на трассе Қонаев - Алматы. Происшествие унесло жизни двух человек: BMW наехал на одного пешехода, а Mercedes - на другого. Оба пешехода скончались на месте. Водитель автомобиля BMW получила телесные повреждения и была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи. По факту ДТП полицией возбуждено уголовное дело.

В тот же день в Павлодаре мотоциклист совершил наезд на пешехода, после чего они оба оказались в больнице. Также в ДТП пострадал легковой автомобиль. Мотоцикл водворили на коммунальную стоянку. Проводится проверка.