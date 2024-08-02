Страшное ДТП с грузовиками под Алматы: один из водителей умер в больнице

В больнице скончался водитель Shacman, который вчера не справился с управлением на Талгарском тракте и столкнулся с припаркованным на обочине ЗИЛ, передает NUR.KZ.

Как сообщили нашему корреспонденту в Алматинской многопрофильной клинической больнице, состояние мужчины 1964 года рождения при поступлении было крайне тяжелым. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

"Тяжелая сочетанная травма. Закрытая травма грудной клетки. Обширная ушибленная рваная рана подколенной области. Повреждение ветви подколенной артерии. Травматический шок 3-4 степени. Геморрагический шок 3-4 степени.

Врачи отделения травматологии и сосудистые хирурги провели совместную операцию на нижние конечности, но после операции пациент скончался в палате", - сообщили в Алматинской многопрофильной клинической больнице.

Второй пострадавший в ДТП казахстанец, водитель ЗИЛ, в стабильном состоянии.

Напомним, вчера на автодороге Алматы - Талгар грузовик Shacman врезался в стоящий на обочине ЗИЛ. В результате ДТП оба водителя грузовых транспортов с различными травмами были госпитализированы.

На фото с места аварии видно, что из-за столкновения ЗИЛ буквально смяло, машина практически сложилась пополам. В то же время SHACMAN снес столб и отбойник, после чего повис над рекой, чуть не упав с моста.

Ранее 31 июля смертельное ДТП произошло на трассе Қонаев - Алматы. Происшествие унесло жизни двух человек: BMW наехал на одного пешехода, а Mercedes - на другого. Оба пешехода скончались на месте. Водитель автомобиля BMW получила телесные повреждения и была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи. По факту ДТП полицией возбуждено уголовное дело.