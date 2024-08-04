Пыталась припарковаться: пешеход скончался в результате наезда в Алматы

Сегодня в Алматы в результате ДТП скончался пешеход 1955 года рождения. Возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в Департаменте полиции Алматы, ДТП произошло сегодня в 09:10 в Алмалинском районе, на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Жамбыла.

"В результате наезда скончалась пешеход 1955 года рождения. По факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы. Другие обстоятельства устанавливаются", - говорится в сообщении.

При этом, как пишет Zakon.kz, по предварительной версии, водитель автомобиля Hyundai Sonata, двигаясь по проспекту Назарбаева, свернула на улицу Жамбыла. Девушка стала парковаться задним ходом на стоянку, за которой располагается небольшой тротуар, где в этот момент проходили три человека.

По данным издания, девушка, перепутав тормоз с газом, наехала на пешеходов, один из которых успел отскочить, а двое - остались под колесами авто. Одна из пострадавших скончалась в больнице.

Ранее на автодороге Алматы - Талгар грузовик Shacman врезался в стоящий на обочине ЗИЛ. В результате ДТП оба водителя грузовых транспортов с различными травмами были госпитализированы. Один из водителей умер в больнице.

Также в Алматы на перекрестке Кабанбай батыра - Желтоксан произошла авария: столкнулись легковой автомобиль и полицейский автобус. Пострадал пассажир.

Ранее также на трассе под Алматы 20-летняя жительница Алматы, управляя транспортным средством марки BMW, допустила наезд на пешехода и столкнулась с автомобилем Mercedes-Benz. В результате по инерции второе транспортное средство также допустило наезд на пешехода.

Ранее в Алматы также произошло столкновение двух автомобилей на пересечении улиц Шаляпина и Саина. В результате аварии в больницу доставили двух пострадавших детей. В УП Ауэзовского района приступили к расследованию ДТП.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные; вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.