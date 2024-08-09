ДТП с 8 погибшими в Актюбинской области: арестован водитель фуры

Стало известно об аресте водителя грузовика MAN, который проходит подозреваемым по делу о смертельной аварии в Актюбинской области. Его арестовали на два месяца, передает NUR.KZ со ссылкой на облсуд.

"Постановлением следственного судьи Хромтауского районного суда от 09 августа 2024 года удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении С., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.345 УК РК", - говорится в сообщении.

Судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей на период следствия сроком на два месяца.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, 7 августа примерно в 10 часов 10 минут на 862 км автодороги Самара-Шымкент на территории Хромтауского района произошло ДТП с участием грузовика MAN и Toyota Ipsum.

По первоначальным данным ДП Актюбинской области, в результате аварии водитель Toyota Ipsum и 5 его пассажиров скончались на месте происшествия, в том числе трое детей.

Как стало известно, несовершеннолетние с родителями направлялись в другую область на соревнования по футболу. Об этом государственные органы в известность поставлены не были.

Позже в ДП региона сообщили, что тела еще двух детей извлекли из салона автомобиля Toyota Ipsum. Таким образом, в результате аварии погиб водитель минивэна и семь пассажиров, среди которых пятеро несовершеннолетних.

После случившегося в регионе создали комиссию. Также появились подробности ДТП.

Позже была озвучена предварительная причина ДТП с 8 погибшими в Актюбинской области. В настоящее время проводится досудебное расследование.