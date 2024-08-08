Озвучена предварительная причина ДТП с 8 погибшими в Актюбинской области. В настоящее время проводится досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, по факту ДТП, имевшего место 7 августа, где погибли 8 человек, в том числе 5 детей, проводится досудебное расследование по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

По предварительным данным, водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу движения.

"Подозреваемый, водитель автомашины MAN, водворен в ИВС.

Кроме того, департаментом полиции начато досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего, где будет дана правовая оценка всем ответственным лицам.

Назначены все необходимые экспертизы", - сообщили в ДП Актюбинской области.

Напомним, 7 августа примерно в 10 часов 10 минут на 862 км автодороги Самара-Шымкент на территории Хромтауского района произошло ДТП с участием грузовика MAN и Toyota Ipsum.

По первоначальным данным ДП Актюбинской области, в результате аварии водитель Toyota Ipsum и 5 его пассажиров скончались на месте происшествия, в том числе трое детей.

Как стало известно, несовершеннолетние с родителями направлялись в другую область на соревнования по футболу. Об этом государственные органы в известность поставлены не были.

Позже в ДП региона сообщили, что тела еще двух детей извлекли из салона автомобиля Toyota Ipsum. Таким образом, в результате аварии погиб водитель минивэна и семь пассажиров, среди которых пятеро несовершеннолетних.

После случившегося в регионе создали комиссию. Также появились подробности ДТП.

Добавим, что согласно ч.4 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.