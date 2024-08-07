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"Официального разрешения не было": озвучены новые подробности ДТП с детьми в Актюбинской области

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ДТП в Актюбинской области
Место происшествия. Кадр из видео: ДП Актюбинской области

В управлении образования Актюбинской области прокомментировали страшное ДТП, в котором погибло 8 человек, в том числе 5 детей, сообщает сайт телеканала KTK.

Сегодня стало известно о страшном ДТП на трассе в Актюбинской области. Сообщалось, что дети с родителями ехали на соревнования по футболу. На автодороге международного значения Самара-Шымкент произошло ДТП с участием грузовика MAN и Toyota Ipsum, погибли дети.

По информации телеканала KTK, дети ехали на частный турнир по футболу в Мангистау. Среди погибших - 5 школьников, которым было по 11 лет. Двое из них родные братья. В машине также сидел их 37-летний отец. Погибли еще двое мужчин, включая водителя. В общей сложности трагедия унесла жизни восьми человек.

Отмечается, что о проведении данного мероприятия отделу образования, управлению спорта и полиции, не сообщалось. В управлении образования настаивают: они не знали, что школьники отправились без сопровождения в такой дальний путь.

"По нашим данным, дети выехали с разрешения родителей. Даже некоторые с родителями в Мангистаускую область, где был организован футбольный турнир среди учащихся 2013 года рождения. Об этом нам официально информация не поступила. И официального разрешения, соглашения нет", - заявил руководитель управления образования Актюбинской области Жайык Султан.

Известно, что водитель фуры не пострадал. По официальным данным, с начала года в области произошло 106 аварий с участием детей, погибло 10 несовершеннолетних.

Источник: KTK

Напомним, аким Актюбинской области Асхат Шахаров сообщил о создании рабочей группы для выяснения обстоятельств ДТП.

"Этот инцидент еще раз напомнил о важности мер безопасности в образовательных учреждениях. Жизнь каждого школьника бесценна, и его безопасность должна быть на первом месте всегда.

Создана региональная рабочая группа, которую возглавил мой заместитель Жолдас Батырхан, и сейчас они находятся на месте происшествия. Региональная рабочая группа, компетентные органы внимательно изучат детали произошедшего и примут соответствующие меры в рамках закона", - сообщил он.

По первоначальным данным ДП Актюбинской области, в результате аварии водитель Toyota Ipsum и 5 его пассажиров скончались на месте происшествия, в том числе трое детей. Но после стало известно, что тела еще двух детей извлекли из салона автомобиля Toyota Ipsum. В итоге в результате аварии погиб водитель минивэна и семь пассажиров, среди которых пятеро детей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2145976-dtp-s-detmi-v-aktyubinskoy-oblasti-stali-izvestny-novye-podrobnosti/

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