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Дети погибли в ДТП в Актюбинской области: в регионе создана рабочая группа

Опубликовано:

Асхат Шахаров
Асхат Шахаров. Фото: facebook.com/aktobeakparat

В ДТП в Актюбинской области погибли пятеро детей, ехавших с родными на соревнования. Аким Актюбинской области сообщил о создании рабочей группы для выяснения обстоятельств ДТП, передает NUR.KZ.

О том, чо создана региональная рабочая группа, глава региона Асхат Шахаров сообщил в Facebook-аккаунте.

"Этот инцидент еще раз напомнил о важности мер безопасности в образовательных учреждениях. Жизнь каждого школьника бесценна, и его безопасность должна быть на первом месте всегда.

Создана региональная рабочая группа, которую возглавил мой заместитель Жолдас Батырхан, и сейчас они находятся на месте происшествия. Региональная рабочая группа, компетентные органы внимательно изучат детали произошедшего и примут соответствующие меры в рамках закона", - сообщил он.

Аким отметил, что данная ситуация под его личным контролем.

Сегодня стало известно, что шесть человек погибли в ДТП на трассе в Актюбинской области. По предварительным данным, дети с родителями ехали на соревнования по футболу. ДТП на трассе произошло с участием грузовика MAN и Toyota Ipsum.

Позже сообщалось, что тела еще двух детей извлекли из салона автомобиля Toyota Ipsum. В итоге в результате аварии погиб водитель минивэна и семь пассажиров, среди которых пятеро детей.

В июне на трассе в Мангистауской области, недалеко от Актау, произошло ДТП. В авто находились четверо школьников - двое из них погибли. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Также в мае в Карагандинской области, на трассе близ города Темиртау произошла смертельная авария, жертвами которой стали двое детей. Инцидент прокомментировали в полиции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2145915-deti-pogibli-v-dtp-v-aktyubinskoy-oblasti-v-regione-sozdana-rabochaya-gruppa/

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