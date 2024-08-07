Дети погибли в ДТП в Актюбинской области: в регионе создана рабочая группа

В ДТП в Актюбинской области погибли пятеро детей, ехавших с родными на соревнования. Аким Актюбинской области сообщил о создании рабочей группы для выяснения обстоятельств ДТП, передает NUR.KZ.

О том, чо создана региональная рабочая группа, глава региона Асхат Шахаров сообщил в Facebook-аккаунте.

"Этот инцидент еще раз напомнил о важности мер безопасности в образовательных учреждениях. Жизнь каждого школьника бесценна, и его безопасность должна быть на первом месте всегда.

Создана региональная рабочая группа, которую возглавил мой заместитель Жолдас Батырхан, и сейчас они находятся на месте происшествия. Региональная рабочая группа, компетентные органы внимательно изучат детали произошедшего и примут соответствующие меры в рамках закона", - сообщил он.

Аким отметил, что данная ситуация под его личным контролем.

Сегодня стало известно, что шесть человек погибли в ДТП на трассе в Актюбинской области. По предварительным данным, дети с родителями ехали на соревнования по футболу. ДТП на трассе произошло с участием грузовика MAN и Toyota Ipsum.

Позже сообщалось, что тела еще двух детей извлекли из салона автомобиля Toyota Ipsum. В итоге в результате аварии погиб водитель минивэна и семь пассажиров, среди которых пятеро детей.

В июне на трассе в Мангистауской области, недалеко от Актау, произошло ДТП. В авто находились четверо школьников - двое из них погибли. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Также в мае в Карагандинской области, на трассе близ города Темиртау произошла смертельная авария, жертвами которой стали двое детей. Инцидент прокомментировали в полиции.