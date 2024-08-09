Трал снес конструкцию ЛРТ в Астане: пострадали трое пешеходов (видео)

Очевидцы в Астане засняли смятый грузовик под рухнувшей конструкцией ЛРТ. Инцидент прокомментировали в полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили нашему корреспонденту в полиции Астаны, водитель трала SHACMAN, груженного специальной техникой, при пересечении перекрестка Кабанбай батыра и Улы Дала, не рассчитав габариты, задел конструкцию ЛРТ.

"В результате происшествия пострадали трое пешеходов, которые шли по краю проезжей части дороги. Все пострадавшие были доставлены в больницу. По данному факту проводится проверка", - информирует ведомство.

Напомним, 7 августа на автодорогt Самара-Шымкент произошло ДТП с участием грузовика MAN и Toyota Ipsum. В результате аварии погиб водитель минивэна и семь пассажиров, среди которых пятеро несовершеннолетних. После случившегося в регионе создали комиссию. Также появились подробности ДТП.

Ранее 5 августа в Павлодаре перевернулся мусоровоз. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель спецмашины, он обратился за медицинской помощью. Полиция проводит проверку.

1 августа на автодороге Алматы - Талгар грузовик Shacman врезался в стоящий на обочине ЗИЛ. Из-за столкновения ЗИЛ практически сложился пополам. SHACMAN снес столб и отбойник, после чего повис над рекой, чуть не упав с моста. Оба водителя транспортов были госпитализированы с различными травмами, на следующий день водитель Shacman скончался в больнице.

Что делать при ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.