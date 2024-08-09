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Трал снес конструкцию ЛРТ в Астане: пострадали трое пешеходов (видео)

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ДТП в Астане
ДТП в Астане. Фото: ДП Астаны

Очевидцы в Астане засняли смятый грузовик под рухнувшей конструкцией ЛРТ. Инцидент прокомментировали в полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили нашему корреспонденту в полиции Астаны, водитель трала SHACMAN, груженного специальной техникой, при пересечении перекрестка Кабанбай батыра и Улы Дала, не рассчитав габариты, задел конструкцию ЛРТ.

"В результате происшествия пострадали трое пешеходов, которые шли по краю проезжей части дороги. Все пострадавшие были доставлены в больницу. По данному факту проводится проверка", - информирует ведомство.

Напомним, 7 августа на автодорогt Самара-Шымкент произошло ДТП с участием грузовика MAN и Toyota Ipsum. В результате аварии погиб водитель минивэна и семь пассажиров, среди которых пятеро несовершеннолетних. После случившегося в регионе создали комиссию. Также появились подробности ДТП.

Ранее 5 августа в Павлодаре перевернулся мусоровоз. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель спецмашины, он обратился за медицинской помощью. Полиция проводит проверку.

1 августа на автодороге Алматы - Талгар грузовик Shacman врезался в стоящий на обочине ЗИЛ. Из-за столкновения ЗИЛ практически сложился пополам. SHACMAN снес столб и отбойник, после чего повис над рекой, чуть не упав с моста. Оба водителя транспортов были госпитализированы с различными травмами, на следующий день водитель Shacman скончался в больнице.

Что делать при ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол;
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2146671-tral-snes-konstrukciyu-lrt-v-astane-postradali-troe-peshehodov-video/

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