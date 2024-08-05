Мусоровоз перевернулся в Павлодаре (видео)

Мусоровоз перевернулся по улице Малайсары батыра в Павлодаре. Сообщается, что в результате ДТП пострадал водитель спецмашины, передает корреспондент NUR.KZ.

Кадры с места происшествия появились в одном из пабликов в Instagram. На них видно, что мусоровоз перевернут. Здесь же находятся стражи порядка, каких-либо других участников аварии нет.

"Водитель автомашины марки "ЗИЛ" совершил опрокидывание. В результате дорожно-транспортного происшествия он обратился за медицинской помощью", - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

В ведомстве отметили, что по факту аварии назначена проверка.

Напомним, ранее на трассе Кызылорда - Павлодар женщина с тремя детьми попала в ДТП. Автолюбительница не справилась с управлением и вылетела в кювет. В итоге ее вместе со всеми пассажирами госпитализировали.

Также в ДП Павлодарской области назвали частую причину ДТП. По данным ведомства, многие водители ссылаются на то, что, например, не заметили пешеходов, по этой причине и произошла авария.