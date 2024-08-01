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Человек пострадал в ДТП с полицейским автобусом в Алматы

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ДТП
ДТП с участием полицейского автобуса в Алматы. Фото: facebook.com/Евгений Мухамеджанов

В Алматы на перекрестке Кабанбай батыра - Желтоксан произошла авария: столкнулись легковой автомобиль и полицейский автобус, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

Авария, по данным полиции Алматы, произошла сегодня на пересечении улиц Кабанбай батыра - Желтоксан.

"По факту ДТП с участием служебного транспорта Управления специализированной службы охраны, имевшего место сегодня в 07:40 на пересечении улиц Кабанбай батыра и Желтоксан, начато расследование. В результате аварии пострадал водитель автомашины марки "Сузуки". Он был доставлен в одну из больниц города", - говорится в сообщении департамента полиции.

Другие обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Ранее участником другого смертельного ДТП стал полицейский из Западно-Казахстанской области. Он столкнулся с лошадью, после чего в него врезалась другая машина, водитель которой погиб.

В апреле текущего года полицейского наказали за ДТП с мопедистом в Алматы. Тогда водителя служебной машины Chevrolet привлекли к ответственности.

В начале года в Алматы произошло ДТП с участием патрульного авто полиции. В результате происшествия пострадали два человека.

Также в январе мы писали о случае в Костанае, когда водитель такси, спасая свою жизнь от напавшего на него с ножом пассажира, врезался в патрульную машину.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2142943-chelovek-postradal-v-dtp-s-policeyskim-avtobusom-v-almaty/

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