Дети попали в больницу после ночной аварии в Алматы (фото)
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Минувшей ночью в Алматы произошло столкновение двух авто, в результате ДТП в больницу доставили двух пострадавших детей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.
Авария имела место в Ауэзовском районе мегаполиса.
По информации полицейских, водитель авто марки KIA следовал по улице Шаляпина в восточном направлении. На пересечении с улицей Саина он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.
Там он допустил столкновение с автомобилем марки Toyota, в котором находились дети.
По данным ДП, двое детей получили телесные повреждения и были доставлены в одну из больниц города.
В УП Ауэзовского района приступили к расследованию ДТП.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП вам необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2142417-deti-popali-v-bolnicu-posle-nochnoy-avarii-v-almaty-foto/