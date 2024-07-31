Дети попали в больницу после ночной аварии в Алматы (фото)

Минувшей ночью в Алматы произошло столкновение двух авто, в результате ДТП в больницу доставили двух пострадавших детей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Авария имела место в Ауэзовском районе мегаполиса.

По информации полицейских, водитель авто марки KIA следовал по улице Шаляпина в восточном направлении. На пересечении с улицей Саина он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Авария. Фото: Zakon.kz

Там он допустил столкновение с автомобилем марки Toyota, в котором находились дети.

По данным ДП, двое детей получили телесные повреждения и были доставлены в одну из больниц города.

В УП Ауэзовского района приступили к расследованию ДТП.

Авария. Фото: Zakon.kz

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП вам необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные; вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.