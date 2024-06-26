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Авария с автобусом в Алматы: стало известно о состоянии пострадавших

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Место происшествия
Место происшествия. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы после ДТП с автобусом №18 госпитализировали шестерых пострадавших. Всего за помощью обратились 24 человека, один до приезда скорой скончался, передает NUR.KZ со ссылкой на УОЗ города.

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения города, за медицинской помощью обратились 24 человека. Шестеро из них госпитализированы в больницы города.

"Пациенты получили переломы нижних или верхних конечностей, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Все они получают необходимое лечение в полном объёме.

Остальные пострадавшие, после получения рекомендаций, были направлены на амбулаторное лечение по месту жительства", - сообщили в ведомстве.

Один человек скончался до приезда службы скорой медицинской помощи.

Напомним, сегодня в Алматы автобус вылетел на тротуар и врезался в магазин. В ДП сообщили, что, по предварительным данным, водитель автомашины марки Kia, пересекая улицу Макатаева в южном направлении, допустила столкновение с автобусом 18-го маршрута. Один из пассажиров автобуса скончался на месте.

ДТП в Алматы
ДТП в Алматы. Кадр из видео: instagram.com/dorogi_almaty_official

Корреспондент NUR.KZ побывал на месте происшествия и собрал комментарии очевидцев. По словам людей, автобус ехал на высокой скорости.

По факту ДТП полиция завела уголовное дело и назначила экспертизы. Водитель, спровоцировавшая ДТП, задержана и водворена в изолятор временного содержания.

Напомним, в декабре прошлого года в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу. Позже в полиции сообщили, что пассажир автобуса ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке.

Погибли три человека, двое из которых – супруги, воспитывавшие четверых детей. Пассажиру, ударившему водителя, назначили 8 лет лишения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2124627-avariya-s-avtobusom-v-almaty-stalo-izvestno-o-sostoyanii-postradavshih/

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