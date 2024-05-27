Автобус с туристами перевернулся близ Чарынского каньона: 25 человек в больнице

ДТП с автобусом, который перевозил туристов, произошло сегодня в Кегенском районе Алматинской области. 25 человек доставлены в районные больницы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

По данным пресс-службы акимата Алматинской области, сегодня в 10:20 в Кегенском районе Алматинской области, на границе с Енбекшиказахским районом, произошло ДТП с автобусом, перевозившим туристов.

По предварительной информации, автобус съехал с дороги на крутом повороте перевала "Аласа", относящийся к сети "Казавтожол". На место происшествия незамедлительно выехали две бригады скорой помощи из Кегенского района. В автобусе находились 37 человек.

"В Кегенскую районную больницу Алматинской области в 11:35 поступило 5 пострадавших в дорожно-транспортном происшествии, в Жаланашскую врачебную амбулаторию - 16 человек, в районную больницу Шелек - 4 человека. Все пациенты получили различные телесные повреждения.

Состояние 4 пациентов средней степени тяжести. Состояние остальных пациентов оценивается как удовлетворительное", - сообщили в акимате.

Пока точной причины ДТП в акимате региона не называют. Отмечается лишь, что ведется расследование.

В начале года сообщалось, что автобус с пассажирами, который ехал в Алматы, вылетел в кювет. По данным ДЧС, по причине сильного бокового ветра 31-летний водитель коммерческого пассажирского автобуса не справился с рулевым управлением. В результате автобус с 17 пассажирами слетел в кювет, пострадали двое.

В Акмолинской области на трассе Кокшетау - Атбасар микроавтобус столкнулся с легковым авто. В салоне автобуса находилось 15 человек, в том числе 7 детей. В аварии погиб человек - водитель Nissan Primera, с которой и столкнулся автобус.

Также на трассе "Урал – Муханово" в России съехал в кювет и опрокинулся рейсовый автобус, ехавший из Шымкента в Нижний Новгород. Сообщалось, что до приезда медиков скончались два человека. Кроме того, 8 пассажиров получили телесные повреждения, их доставили в больницы.

10 мая в Санкт-Петербурге водитель пассажирского автобуса компании "Такси" при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост не справился с управлением. Транспортное средство развернуло, автобус пробил ограду и упал в воду. Водителя задержали, по факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Сегодня стало известно, что в Турции произошло ДТП с участием автобуса и нескольких автомобилей. Сообщалось об 11 погибших, как минимум 38 человек получили ранения.