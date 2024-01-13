Автобус с пассажирами, который ехал в Алматы, вылетел в кювет (видео)

Два человека пострадали в результате ДТП в области Абай - автобус с 17 пассажирами вылетел в кювет, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт ДП региона.

Инцидент произошел в Урджарском районе области Абай, в 35 км от села Маканшы.

Как заявили в ДЧС, по причине сильного бокового ветра 31-летний водитель коммерческого пассажирского автобуса не справился с рулевым управлением.

В результате автобус с 17 пассажирами слетел в кювет. Автобус следовал из села Кабанбай Батыра в Алматы.

В результате дорожно-транспортного происшествия в больницу обратились два человека.

В настоящее время принимаются меры по вызволению автобуса из кювета.

Отметим, по информации "КазАвтоЖол" в Казахстане ведено ограничение движения транспорта, которое действует на двух участках автодорог республиканского значения в двух областях: в Жамбылской и области Жетiсу.