Автобус с пассажирами, который ехал в Алматы, вылетел в кювет (видео)
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Два человека пострадали в результате ДТП в области Абай - автобус с 17 пассажирами вылетел в кювет, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт ДП региона.
Инцидент произошел в Урджарском районе области Абай, в 35 км от села Маканшы.
Как заявили в ДЧС, по причине сильного бокового ветра 31-летний водитель коммерческого пассажирского автобуса не справился с рулевым управлением.
В результате автобус с 17 пассажирами слетел в кювет. Автобус следовал из села Кабанбай Батыра в Алматы.
В результате дорожно-транспортного происшествия в больницу обратились два человека.
В настоящее время принимаются меры по вызволению автобуса из кювета.
Отметим, по информации "КазАвтоЖол" в Казахстане ведено ограничение движения транспорта, которое действует на двух участках автодорог республиканского значения в двух областях: в Жамбылской и области Жетiсу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2055322-avtobus-s-17-passazhirami-kotoryy-ehal-v-almaty-vyletel-v-kyuvet-v-oblasti-abay-video/