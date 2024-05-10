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Автобус с людьми упал в реку в Санкт-Петербурге (фото, видео)

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Автобус в реке в Санкт-Петербурге
Автобус в реке в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Автобус с людьми упал в реку Мойку в российском городе Санкт-Петербург. Сообщается, что в воде могут находиться до 20 человек, передает NUR.KZ.

Как сообщили в РБК, пассажирский автобус, в котором находилось 20 человек, упал в реку Мойка в Санкт-Петербурге. По данным очевидцев, автобус врезался в два автомобиля, пробил ограду и упал в воду.

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что пострадавшим оказывают оперативную помощь, координацию работы он осуществляет лично.

Как сообщили в МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел в районе дома № 69 по Большой Морской улице около 13:00 по местному времени, проводится проверка.

"По предварительным данным, в момент ЧП в салоне транспортного средства находилось около 20 человек. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции", — рассказали в ведомстве.

Как сообщили в ТАСС, при падении автобуса в реку в Петербурге погибли три пассажира, шесть человек были госпитализированы.

По сообщению РИА Новости, в городском комитете по транспорту уточнили, водитель автобуса компании "Такси" при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост не справился с управлением, транспортное средство развернуло, оно пробило ограду и упал в воду.

В настоящее время водитель задержан, заведено дело.

Напомним, в конце апреля автобус загорелся в Алматы на пересечении проспекта Райымбека с улицей Суюнбая. Пожар был локализован через 11 минут после прибытия сотрудников ДЧС. Никто из граждан не пострадал.

В конце марта в южноафриканской провинции Лимпопо произошла автокатастрофа, в результате которой погибли 45 человек: с моста упал автобус с паломниками, направлявшимися из Ботсваны на пасхальную службу в город Мориа.

В феврале на юге Китая грузовой корабль врезался в мост, из-за чего конструкция обрушилась. В воду упали автобус и несколько автомобилей. Инцидент произошел в городе Гуанчжоу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2098460-avtobus-s-lyudmi-upal-s-reku-v-sankt-peterburge/

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