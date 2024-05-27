Автобус попал в массовое ДТП в Турции: 11 человек погибли, около 40 пострадали (видео)

ДТП с участием автобуса и нескольких автомобилей произошло в Турции, передает NUR.KZ со ссылкой на Halk TV. Сообщается об 11 погибших, как минимум 38 человек получили ранения.

По информации телеканала, 26 мая на участке Енице автомагистрали TAG произошло цепное ДТП с участием автобуса, грузовых и легковых автомобилей.

Телеканал ссылается на губернатора Мерсина Али Хамзу Пехливана, который сообщил, что в результате ДТП погибли 11 человек, как минимум 38 человек пострадали и получили ранения.

Сообщается, что автобус, который двигался со стороны города Аданы, занесло в дождливую погоду, он перевернулся и выехал на встречную полосу.

В регион направлены пожарные и медицинские бригады. По предварительной информации с места происшествия, среди некоторые из пострадавших тяжелом состоянии.

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч прокомментировал ДТП и выразил сожаление по поводу случившегося. Он сообщил, что дело будет тщательно расследовано, расследование ведут три прокурора.

Ранее сообщалось о том, что в Павлодаре водитель автобуса врезался в трамвайный столб и погиб. Водитель управлял автобусом для развозки работников ТЭЦ-2. По словам очевидцев, пассажиров в общественном транспорте не было.

10 мая в Санкт-Петербурге водитель автобуса компании "Такси" при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост не справился с управлением. Транспортное средство развернуло, автобус пробил ограду и упал в воду. Водителя задержали, по факту ЧП возбуждено уголовное дело.

После задержали 44-летнего водителя, было возбуждено несколько уголовных дел. Были возбуждены два уголовных дела по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".