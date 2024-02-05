Микроавтобус с детьми столкнулся с легковушкой в Акмолинской области: погиб водитель (видео)

В Акмолинской области на трассе "Кокшетау – Атбасар" микроавтобус столкнулся с легковым авто. В салоне автобуса находилось 15 человек, в том числе 7 детей, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Видео с места происшествия появилось в Instagram-паблике sinegor.kz.

Авторы поста сообщили, что в микроавтобусе ехала команда КВН города Есиль, возвращавшаяся с выступления, проходившего в Кокшетау.

По данным пресс-службы ДП Акмолинской области, ДТП произошло вчера, 4 февраля, возле села Максимовка, на 128 километре трассы "Кокшетау-Атбасар".

"62-летний водитель автомашины Mercedes-Benz Sprinter, регулярно занимавшийся перевозкой пассажиров, двигался в направлении города Атбасар, сообщением "Кокшетау-Державинск".

В этот раз в салоне находились 15 пассажиров. По пути следования, совершая маневр обгона снегоуборочной техники, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Nissan Primera, под управлением 20-летнего водителя, который направлялся в сторону города Кокшетау", – рассказали стражи порядка.

В результате ДТП водитель Nissan Primera скончался на месте происшествия. 15 пассажиров, из которых 7 детей, с различными травмами доставлены в Сандыктаускую районную больницу.

По данному факту полицейские начали досудебное производство, назначены экспертизы.

Отметим, что статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.

При этом меры наказания распределяются так: