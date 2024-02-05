Микроавтобус с детьми столкнулся с легковушкой в Акмолинской области: погиб водитель (видео)
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В Акмолинской области на трассе "Кокшетау – Атбасар" микроавтобус столкнулся с легковым авто. В салоне автобуса находилось 15 человек, в том числе 7 детей, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Видео с места происшествия появилось в Instagram-паблике sinegor.kz.
Авторы поста сообщили, что в микроавтобусе ехала команда КВН города Есиль, возвращавшаяся с выступления, проходившего в Кокшетау.
По данным пресс-службы ДП Акмолинской области, ДТП произошло вчера, 4 февраля, возле села Максимовка, на 128 километре трассы "Кокшетау-Атбасар".
"62-летний водитель автомашины Mercedes-Benz Sprinter, регулярно занимавшийся перевозкой пассажиров, двигался в направлении города Атбасар, сообщением "Кокшетау-Державинск".
В этот раз в салоне находились 15 пассажиров. По пути следования, совершая маневр обгона снегоуборочной техники, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Nissan Primera, под управлением 20-летнего водителя, который направлялся в сторону города Кокшетау", – рассказали стражи порядка.
В результате ДТП водитель Nissan Primera скончался на месте происшествия. 15 пассажиров, из которых 7 детей, с различными травмами доставлены в Сандыктаускую районную больницу.
По данному факту полицейские начали досудебное производство, назначены экспертизы.
Отметим, что статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.
При этом меры наказания распределяются так:
- если пострадавший получил вред здоровью средней тяжести, деяние наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.
- если пострадавший получил тяжкий вред здоровью – наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
- если погиб один человек – наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
- если погибли двое и более человек – наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2059267-mikroavtobus-s-detmi-stolknulsya-s-legkovushkoy-v-akmolinskoy-oblasti-pogib-voditel-video/