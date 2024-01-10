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Ехавший с места падения автобуса первый замакима Павлодарской области попал в ДТП

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Серик Батыргужинов
Серик Батыргужинов. Фото: t.me/KZgovernment

Первый заместитель акима Павлодарской области Серик Батыргужинов попал в ДТП. Авария произошла на трассе, когда чиновник возвращался из Майкаина, где сейчас ведутся поиски провалившегося под землю автобуса, передает корреспондент NUR.KZ.

В пресс-службе акима Павлодарской области сообщили, что авария произошла 9 января. Серик Батыргужинов ехал на служебной машине в сторону Павлодара с места падения автобуса.

"Другие машины в ДТП не пострадали. Автомобиль ехал по дороге и из-за гололеда, в последние дни погода не совсем благоприятная, съехал с основной дороги в кювет, там машина перевернулась. Серьезных травм первый заместитель акима не получил, но в больницу все же обратился", - сообщила пресс-секретарь акима Павлодарской области Салтанат Акимбекова.

В ДП региона пояснили, что факт ДТП в полиции не зарегистрирован.

Напомним, Серик Батыргужинов был назначен первым заместителем акима Павлодарской области в ноябре 2023 года. 59-летний чиновник на данный момент входит в оперативный штаб по поискам автобуса и спасателей в обвале на территории "Майкаинзолото".

ЧП в Павлодарской области

Ночью 4 января в Баянаульском районе на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован рухнул автобус с пассажирами. По предварительным данным, глубина обвала составила 150 метров, ширина - полкилометра, а длина - 150-200 метров.

В упавшем автобусе находилось четверо человек: 3 спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб и 1 водитель.

Позже появилась информация, что в песке обнаружены тела двух человек. Аким Павлодарской области Асаин Байханов сообщил, что погибли Саркыт Бердіқан и Олег Тышкевич.

Как стало известно, автобус со спасателями выехал на вызов о задымлении в районе шахты АО "Майкаинзолото".

Пока остальных людей и сам автобус не нашли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2054728-ehavshiy-s-mesta-padeniya-avtobusa-pervyy-zamakima-pavlodarskoy-oblasti-popal-v-dtp/

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