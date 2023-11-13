Назначены первый заместитель и заместитель акима Павлодарской области

Распоряжением акима Павлодарской области по согласованию с Администрацией президента РК Серик Батыргужинов назначен первым заместителем главы региона. Кроме того, сегодня вступил в должность заместителя акима области Даурен Жамбайбек, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Павлодарской области.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Серик Батыргужинов родился в 1964 году в Иртышском районе.

В 1990 году окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт по специальности "агрономия", в 2004 году - Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "юриспруденция", магистр экономики и бизнеса.

В разные годы занимал должности акима Качирского, Актогайского, Иртышского районов, района Теренколь, Баянаульского района.

С января 2023 года по настоящее время работал заместителем акима Павлодарской области.

Также сегодня вступил в должность заместителя акима региона Даурен Жамбайбек.

Он родился в 1981 году. Окончил Академию государственного управления при президенте РК.

Свою карьеру начал ведущим специалистом Агентства по защите конкуренции и регулированию естественных монополий РК.

В разные годы работал помощником депутата мажилиса парламента РК, в министерствах экономики и бюджетного планирования, регионального развития на различных должностях.

До настоящего назначения был директором департамента регионального развития Миннацэкономики.

Как пояснили в акимате региона, обязанности и курируемые вопросы заместителей были перераспределены.

Первый заместитель акима Павлодарской области Серик Батыргужинов будет курировать региональное строительство, энергетику и ЖКХ, архитектуру и градостроительство, государственный архитектурно-строительный контроль, мобилизационную подготовку и гражданскую защиту, пассажирский транспорт и автомобильные дороги, сельское хозяйство, ветеринарную медицину, физкультуру и спорт.

За заместителем акима Айзадой Курмановой остается кураторство управлениями образования, культуры, развития языков и архивов, здравоохранения, координации занятости и социальных программ.

Даурен Жамбайбек будет отвечать за деятельность управлений финансов, экономики и бюджетного планирования, недропользования, окружающей среды и водных ресурсов, предпринимательства и индустриально-инновационного развития, государственных закупок, земельных отношений и цифровых технологий.

Руководитель аппарата Дидар Ибраев будет курировать работу управлений информации и общественного развития, по делам религий и труда.

Напомним, 7 декабря 2022 года глава государства назначил акимом Павлодарской области Асаина Байханова, который до этого был акимом Павлодара.

Как стало известно, вместе с ним на пост главы региона претендовал Серик Батыргужинов, возглавлявший Баянаульский район. В ходе открытого голосования из 177 депутатов 135 отдали голос за Асаина Байханова, 42 депутата проголосовали за Серика Батыргужинова.

А в январе 2023 года он стал заместителем акима Павлодарской области.