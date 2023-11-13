Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Назначены первый заместитель и заместитель акима Павлодарской области

Опубликовано:

Серик Батыргужинов и Даурен Жамбайбек
Серик Батыргужинов и Даурен Жамбайбек. Фото: Есенжол Исабек/t.me/baspasozpvl

Распоряжением акима Павлодарской области по согласованию с Администрацией президента РК Серик Батыргужинов назначен первым заместителем главы региона. Кроме того, сегодня вступил в должность заместителя акима области Даурен Жамбайбек, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Павлодарской области.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Серик Батыргужинов родился в 1964 году в Иртышском районе.

В 1990 году окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт по специальности "агрономия", в 2004 году - Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "юриспруденция", магистр экономики и бизнеса.

В разные годы занимал должности акима Качирского, Актогайского, Иртышского районов, района Теренколь, Баянаульского района.

С января 2023 года по настоящее время работал заместителем акима Павлодарской области.

Также сегодня вступил в должность заместителя акима региона Даурен Жамбайбек.

Он родился в 1981 году. Окончил Академию государственного управления при президенте РК.

Свою карьеру начал ведущим специалистом Агентства по защите конкуренции и регулированию естественных монополий РК.

В разные годы работал помощником депутата мажилиса парламента РК, в министерствах экономики и бюджетного планирования, регионального развития на различных должностях.

До настоящего назначения был директором департамента регионального развития Миннацэкономики.

Как пояснили в акимате региона, обязанности и курируемые вопросы заместителей были перераспределены.

Первый заместитель акима Павлодарской области Серик Батыргужинов будет курировать региональное строительство, энергетику и ЖКХ, архитектуру и градостроительство, государственный архитектурно-строительный контроль, мобилизационную подготовку и гражданскую защиту, пассажирский транспорт и автомобильные дороги, сельское хозяйство, ветеринарную медицину, физкультуру и спорт.

За заместителем акима Айзадой Курмановой остается кураторство управлениями образования, культуры, развития языков и архивов, здравоохранения, координации занятости и социальных программ.

Даурен Жамбайбек будет отвечать за деятельность управлений финансов, экономики и бюджетного планирования, недропользования, окружающей среды и водных ресурсов, предпринимательства и индустриально-инновационного развития, государственных закупок, земельных отношений и цифровых технологий.

Руководитель аппарата Дидар Ибраев будет курировать работу управлений информации и общественного развития, по делам религий и труда.

Напомним, 7 декабря 2022 года глава государства назначил акимом Павлодарской области Асаина Байханова, который до этого был акимом Павлодара.

Как стало известно, вместе с ним на пост главы региона претендовал Серик Батыргужинов, возглавлявший Баянаульский район. В ходе открытого голосования из 177 депутатов 135 отдали голос за Асаина Байханова, 42 депутата проголосовали за Серика Батыргужинова.

А в январе 2023 года он стал заместителем акима Павлодарской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2045438-naznacheny-pervyy-zamestitel-i-zamestitel-akima-pavlodarskoy-oblasti/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.