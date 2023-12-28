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Крупное ДТП произошло в Турции: погибли 11 человек, почти 60 пострадали

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Крупное ДТП в Турции
Крупное ДТП в Турции. Фото: trthaber.com

Одиннадцать человек погибли и более 50 получили ранения в результате крупной цепной аварии на северо-западе Турции - на трассе столкнулись семь автомобилей. Причины ДТП не называются.

Как сообщает телеканал TRT Haber, цепная авария произошла в районе Сакарья на шоссе Северная Мармара.

"В результате ДТП с участием 7 автомобилей погибли 10 человек, пострадали более 59 человек. Авария произошла из-за густого тумана", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что пострадавшие доставлены в больницы, а работа бригад экстренных служб в регионе продолжается.

По данным РИА Новости, погибших в аварии - уже 11. Как сообщили изданию в муниципалитете Сакарьи, где и произошла авария, по предварительным данным ранены 57 человек, среди них туристов нет.

В свою очередь, министр юстиции Турции Йылмаз Тундж сообщил в соцсети X, что главная прокуратура Сакарьи начала расследование происшествия.

Причины массовой аварии пока неизвестны.

Напомним, ранее крупное ДТП произошло в Алматы. В пятницу, 22 декабря, на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу. Позже в полиции сообщили, что пассажир автобуса ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке.

В ДТП погибли три человека, двое из которых – супруги Талап Косимов и Гулжахан Ирсимбетова, воспитывавшие четверых детей. При этом, как оказалось, родственникам жертв не сообщили о трагедии.

Против мужчины, ударившего водителя, возбудили два уголовных дела – по статье 293 УК "Хулиганство" и по статье 351 "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц". Мужчина был водворен в изолятор временного содержания.

Накануне мы также сообщали, что на территории курортной зоны Бурабай произошло ДТП с участием нескольких машин, в том числе четырех "КамАЗов". Травмы получили три человека

Еще одно массовое ДТП произошло и в Костанайской области. Из-за сильного бурана в ДТП попали сразу 10 автомобилей. Один человек доставлен в больницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2053124-krupnoe-dtp-proizoshlo-v-turtsii-pogibli-10-chelovek-pochti-60-postradali/

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