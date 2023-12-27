8 машин разбились в массовом ДТП в Бурабае (видео)

На территории курортной зоны Бурабай произошло ДТП с участием нескольких машин, в том числе четырех "КамАЗов". Травмы получили три человека, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в дежурную часть Бурабайского района Акмолинской области поступила информация о том, что на автодороге Астана – Петропавловск произошло ДТП с участием нескольких машин. Авария случилась в 10-15 км от платного терминала.

Стражами порядка предварительно установлено, что на 255 км в направлении Астаны 31-летний водитель "КамАЗа" с прицепом не учел дорожно-метеорологические условия и допустил столкновение с движущейся впереди Toyota Camry. В результате столкновения получили механические повреждения еще три "КамАЗа" и три легковушки.

"В результате столкновения с различными травмами на машинах скорой помощи доставлены в приемный покой два пассажира легкового авто и водитель "КамАЗа". Все пострадавшие по факту получения ими телесных повреждений претензий не имеют", - рассказали в полиции.

Накануне сообщалось о массовом ДТП, произошедшем в Костанае из-за бурана. В него попали 10 автомобилей. Один человек был доставлен в больницу. Обстоятельства аварии выясняются.

Также 25 декабря на трассе в Акмолинской области произошло массовое ДТП. В результате него пострадали пять автомобилей. От полученных травм на месте происшествия погиб мужчина.

В октябре массовая авария с "КамАЗом" произошла в Мангистау. На месте происшествия от полученных травм скончался мужчина, пассажир легкового автомобиля. Четверо пострадавших были доставлены в областную больницу.